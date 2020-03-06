「到便當店幫忙是應該的」　她收「前男友媽訊息」傻眼...網讚爆：恭喜分手

▲分手示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「你家又不有錢，我要高攀什麼呢？」一名女網友娓娓道來和前男友交往時受盡的委屈，原來兩人交往時，對方媽媽先是撂下狠話「進我家門沒那麼容易」，一方面卻又要她義務到家裡的便當店做事，讓她超傻眼。故事曝光後，網友們紛紛聲援她表示「離開就自由啦」、「恭喜分手」。

「我記得剛跟他在一起的時候，第一次去他家，他媽媽就沒有給我好臉色看。」一名女網友近日和男友分手，事後對方媽媽的一則訊息讓她想起種種痛苦回憶。她表示前男友媽媽打從一開始就不喜歡她，認為她高攀他們家，還說想進他們家門沒那麼容易。

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原PO說，前男友家是開便當店的，有時候會要她去幫忙，還說這是應該的，讓她傻眼「還認為我應該要做媳婦做的事，我應該還沒嫁進去你家吧？」

原PO嘆道，前男友媽媽除了不把她放在眼裡、時常羞辱她，還經常拿兒子的前女友和她比較，甚至曾全家人一起帶前女友去吃飯慶生，「我是死了是嗎？」

▲在原PO交往期間，男友全家人竟一起帶前女友去慶生。（示意圖／取自Pexels）

她還補充，前男友媽媽在他們分手後還私訊她，「我兒子一定是瞎了狗眼才跟妳在一起，從今以後我不認識妳」，令人匪夷所思。不過其實前男友也不遑多讓，就在他們分手後5天，對方就認識了新的女生。

貼文一出，網友們都拍手叫好，恭喜原PO脫離苦海，「這種婆婆不要也罷」、「回她：妳也知道妳兒子是狗喔」、「恭喜分手」、「離開就自由啦」、「好加在妳提早離開這可怕的家庭」、「可憐下一個受害者」。

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