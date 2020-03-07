南韓檢驗1天破8千！醫檢師「台灣不需要」...曝實驗室秘辛　網長知識了

▲醫檢師每天與病毒、檢體為伍，工作風險高，薪水卻只有3-5萬不等。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓篩檢人數在全球名列前茅，甚至1天超過8千件，不過就有醫檢師直言，「台灣目前並不需要。」同時，他也透露實驗室秘辛，感慨這一行風險高，但薪資卻不成正比，難怪很多領有執照的人卻不願執業。

截至目前，南韓新冠肺炎確診已6767例，死亡人數來到47人，眼看當局卯起來狂驗，儘管疫情早已擴散，但不少網友仍給予正面評價。對此，一名醫檢師在PTT表示，「南韓驗這麼快是因為有加入P2實驗室檢驗，台灣並不需要，因為我們目前沒有那麼多確診。」

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他透露，台灣也是在P2做檢驗，但必須是疾管署核定的實驗室，目前也幾乎是醫學中心，「因為從採檢、傳送、到檢驗，都是高傳染風險，所以每一步都必須嚴謹的規劃好。」

▲南韓目前至少兩個地點發生新冠肺炎集體感染。（圖／達志影像）

醫檢師指出，以他們醫院來說，新冠肺炎檢驗就是在P2實驗室的安全抽風櫃操作前處理，主要是痰液跟喉頭拭子的液化及去活化，這是非常危險且費人力的，「在震盪過程容易產生aerosol（氣溶膠），但前處理完成後就不具有感染力，接下來就是在PCR的機器上機，大約4小時後可以收成結果。」

基本上，實驗室工作本來就面臨各式病毒細菌，所以他們都配置生物安全抽風櫃、外科口罩手套、外層防水衣物，還有鞋子必須包腳，他直言「這些都是平時就做的，並沒有因為新冠肺炎病毒而增加防護裝備，但就是更加注意檢體處理過程中，每個步驟的殺菌防止溢撒。」

醫檢師還提到，「敝院的P3實驗室，是拿來做病毒培養與相關研究的。在還沒有新冠肺炎前，主要是結核菌檢驗在用，但有一間備用的，目前就是在備用間做。而培養是為了更認識敵人，為以後的研發做準備。」

▲網友們紛紛獻上鼓勵。（圖／翻攝自PTT）

最後，他也吐露行業辛酸，「醫檢師的工作風險高，摸血踫尿碰大便，薪資又是所有醫事人員裡數一數二低的，公會不是裝睡不醒就是跟資方站在一起，跟護理系一樣，大多人領有執照的人都不願意執業。今天發這個文，希望大家能了解我們，也希望身為醫檢師的大家能團結站出來。」

對此，大票鄉民紛紛留言推爆，「辛苦你們了」、「推辛苦的醫檢師，值得尊敬」、「加油，醫檢真的吃力不討好還要被質疑」、「推個，看能不能同樣申請危險津貼」、「推，長知識」、「嗚嗚嗚身為醫檢師看到這個好有感」。