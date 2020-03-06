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院內感染再+1！天龍國9例全是境外移入　台灣45例「個案懶人包」一次看懂

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▲▼45,肺炎,關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲台灣45例確診個案關係圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎確診目前來到45例，先是案39「遊埃及」60歲大媽的插花班同學中鏢，接著赴菲律賓旅遊的30歲男性也為境外移入個案再添1例；另外，「案34」院內群聚感染又多1例，為同病房、不同病室的出院病人。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速回顧所有個案的身分與關係。

目前，針對案39群聚，已掌握接觸者共69人，共採檢7人，其中1人陽性（案43）、2人陰性、其餘檢驗中。至於「案34」院內群聚，相關接觸者中醫護總計94人，除去先前確認感染的3人，其餘全數陰性，疫情指揮中心也會繼續對出院病人社區周遭繼續查驗。

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▲▼44,地圖,肺炎。（圖／曾梓倩製）

▲目前疾管署僅更新至44例。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

以下為台灣新冠肺炎45例感染時間線：

案例45：50多歲 女性 案34同病房、不同病室的出院病人（3/6）
近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於6日確診。

案例44：30多歲 男性（3/5）
曾於2月28日-3月3日與友人赴菲律賓旅遊，3月2日在當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就診時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於5日檢驗確診。

案例43：50多歲 女性 案39接觸者（3/5）
近期無國外旅遊史，由於2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日出現發燒及喉嚨痛症狀後，經衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於5日確診。

案例42：50多歲 女性 案34同病房病人家屬、案36接觸者（3/3）
近期無國內外旅遊史，曾於2月21日-23日照護住院家人，而該家人在案34確診前，與之同病房、不同病室，另外案36也曾和她有短暫接觸。2月23日當天，她因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，3月1日衛生單位發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，經採驗3日確診。

案例41：20多歲 女性 案例34女兒 （3/1）
近期無旅遊史，無任何不適症狀，2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，二採呈現陽性確診。

案例40：70多歲 女性 （3/1）
1月20日從日本參加鑽石公主號旅遊，2月15日檢驗陽性、無呼吸道症狀，隨後住院隔離，25日2次採檢陰性，26日搭機返台，全程配戴口罩，由救護車載送醫院進行隔離採檢，經3次採檢後確診。

案例39：60多歲 女性 （2/29）
1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，於埃及時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，28日就醫並採檢通報，經檢驗確診。

案例35-38：1名醫院清潔人員+3名醫護人員 案例34接觸者 （2/29）
案35清潔人員於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房的護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，於案34確診後列為接觸者採檢，29日確診。

案例34：50多歲 女性 （2/28）
有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。

案例33：30多歲 男性 （2/28）
2月17日至22日跟團至大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢等情形，因症狀持續，26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報後送驗，28日確診。

案例32：30多歲 女性 案例27外籍看護（2/26）
2月11日至16日案27住院期間的外籍看護，衛生單位於案27確診後，警政單位於2月24日尋獲，後送往醫院採檢，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗確診。

案例31：11歲 男性 案例27孫子（2/25）
案27的孫子，也是長男（案28）的兒子，曾在2月11日及19日到醫院探視祖父，本身沒有疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，確診後已收治醫院隔離觀察。

案例30：70多歲 男性 案例27太太（2/24）
2月6日因身體不適就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案密切接觸者收治採檢，隨後確診，目前無發燒、不適症狀。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24）
因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。

案例28：50多歲 男性 案例27大兒子（2/23）
1月31日出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，2月4日就醫，8日持續發燒被診斷為肺炎，11及18日2次回診，21日通報採檢後確診。由於與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染。

案例27：80多歲 男性 指標個案（2/23）
具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒診斷為肺炎住院，20日懷疑結核病轉負壓隔離病房，21日採檢送驗後確診。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21）
與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例25：20歲 女性 案例24外孫女（2/21）
1月28日出現咳嗽症狀，1月31日、2月4日、2月11日三度就醫，因列為案例24接觸者，衛生單位安排採檢並住院隔離，21日確診，感染源調查中。

案例24：60多歲 女性（2/20）
近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22至29日4度就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形前往醫院急診。因病情惡化，2月10日轉入加護病房，17日配合流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，20日確診。

案例23：60多歲 女性 案例19的妹妹（2/19）
中部家庭群聚事件，採檢217名接觸者，新增確診案例為案例19的妹妹。

案例22：30多歲 男性 案例19的外甥女婿（2/18）
1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，由於平時並未與案例19同住，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。

案例21：80多歲 女性 案例19的媽媽（2/18）
衛生單位2月16日進行接觸者調查時發現，案21在6日曾出現症狀就醫，經採檢確診。

案例20：50多歲 男性 案例19的弟弟（2/16）
案例19的男性家人，15日採檢後確診，但無相關症狀。

案例19：60多歲 男性（2/16）
中部60餘歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，2月3日因呼吸急促就醫診斷為肺炎，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9）
隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8）
隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6）
1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例15：50多歲 女性 香港轉機（2/6）
案例14的妻子，入境時無發燒症狀，3日就醫時診斷為一般感冒，後因丈夫4日通報，一併採檢確診感染。

案例14：50多歲 男性 香港轉機（2/6）
案例15的丈夫，與家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日返國入境時有發燒症狀，診所就醫診斷為感冒，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形後確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6）
1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例12：40多歲 男性 台商（2/6）
1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4）
武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31）
案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30）
台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28）
台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例6：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
1月22日搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27）
與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26）
從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例3：50多歲 男性 台商（1/24）
1月21日入境，未配合疫調，隱匿曾至高雄金芭黎舞廳遊玩，23日就醫後確診。

案例2：50多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/24）
1月21日入境，23日發燒就醫後確診，該旅行團已返回中國大陸，個案留台治療。

案例1：55歲 女性 台商（1/21）
1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

▼我國發佈旅遊疫情建議等級。（圖／ETtoday）

▲▼旅遊,伊朗,警示。（圖／楊殿宏製）

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