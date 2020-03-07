第一線不只醫護！急診醫揭「背後4大功臣」　危險程度、壓力破表...網淚讚支持

▲第一線的英雄們都辛苦了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部長陳時中日前透露，依目前規劃，醫護進入加護病房服務，1天能補貼1萬，而相關預算通過後會對外公告。消息一出，身為前線的他們相當感動，不過急診醫師白永嘉也指出，背後同樣辛苦、且危險程度不亞於醫護的4大功臣們。

急診醫師白永嘉在臉書笑說，「第一線人員真的拚命在做，負壓隔離房、病房和急診篩檢站非常辛苦，尤其有醫護人員被隔離觀察，其他的人就要補上、拚命加班，感受不是金額多少，是那一份體貼的心。」

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除了感謝與支持外，白永嘉也有幾點建議，首先他舉出除了醫護外，背後的4大功臣，包括醫檢師、放射師、呼吸治療師、以及清潔阿姨。

說到醫檢師，他們每天必須處理大量且危險的檢體；而放射師有照不完的胸部X光，同時也會近距離接觸病患；還有呼吸治療師，他們得協助插管及呼吸器的設定調整；最後就是清潔阿姨們，畢竟清潔病房是何等重要之事，亦肩負龐大壓力。

▲白醫師為其他幕後功臣發聲。（圖／翻攝自臉書粉專「急診醫師的眼睛」）



白醫師表示，「他們危險的程度，絕對不下於醫師護理師！建議增加編列預算，他們一定會很感動，這也是他們應得的，如果實在不行，相信減少醫師的部分挪去，大部分的醫師都可以接受。」

再來，他不忘提醒，「SARS期間的補貼方式，針對醫院補貼不太好，到醫院再發放下來，很多人擔心又有另一套標準」，所以實際人員造冊，及明確領取補助才是最好的方法。

對此，大票網友、醫護人員留言支持，紛紛回應「清潔環保人員真的也很高風險，需要清潔消毒病房環境、處理感染性醫療物、垃圾！支持他們也要納入津貼名冊」、「感謝白醫師為大家發聲，放射師+1」、「清潔人員才是摸遍病室每個角落的關鍵人物，他們也是真正面臨危險，還有保護護理人員的第一線，希望清潔人員也能比照辦理」、「明確領取補助真的非常重要」、「其實只要是在醫院的工作者，風險都很高，相對的都應該被尊重」。