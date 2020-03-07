醫護創愛心餐桌隔板　「發財吉利福旺順爽」8方位！網讚有創意

▲童綜合醫院醫護自創愛心餐桌隔板，網讚有創意 。（圖／取自臉書）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（武漢肺炎）讓全民戰戰兢兢，第一線醫療人員更是如臨大敵。梧棲童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫6日在臉書粉專「吳肇鑫～非常的急診室醫師」發出名為《用愛來防疫：急診室餐桌篇》，自製「愛心餐桌隔板」，讓醫護在短暫脫下口罩用餐時刻，可以安穩飽足一餐網友幾乎一面倒稱「好有創意！」。

童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫在粉專發文提到，最近醫療人員的用餐問題，在防疫期間特別受到關注。隨時都可能像在打仗的急診室，要在值班的空檔可以輪流安安穩穩地吃一餐，常常是可遇不可求的享受！

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他表示，為了在短暫脫下口罩的用餐時刻，同仁依然可以彼此互相保護、避免飛沫噴濺的風險，我們用了一點巧思，號召護理同仁一起完成這個「愛心餐桌隔板」。

▲▼醫護人員自創愛心餐桌隔板，讓戴口罩的人員在脫口罩用餐時，能安穩享用 。（圖／取自臉書）

象徵團圓的圓桌，可以秒變二人桌、四人桌、六人桌、八人桌；還可以選位，不管是要選「發財位」、「順利位」、還是「旺爽位」，都可以任君挑選！餐後酒精擦拭消毒，衛生又安全！

吳肇鑫也特別提到，童綜合附近（梧棲、沙鹿、清水）的餐飲商家，非常支持我們醫療人員喔！我們的訂餐從來沒有受到任何阻礙，最近甚至還常常有加菜呢！非常感恩！

文章一出引起網友熱議，有人說，「那個旺位應該沒人想坐吧？跟旺來有異曲同工之妙」、「貴院真的是天才發明家！」、「方位與座向很重要！哈我偏題了，我要說的是辛苦了」也有人說，「快申請專利！」，但吳副院長則回說，「防疫優先，分享大家啦！」

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