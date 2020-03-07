吳釗燮農曆年前下令外館緊急應變　外交部提前部署圍堵新冠肺炎





▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣因優異的防疫表現，獲得國際肯定。外交部長吳釗燮9日將赴立法院業務報告業務狀況。根據外交部書面資料，外交部在圍堵疫情方便「提前部署」，早在農曆年前就啟動緊急應變機制，並由吳釗燮親自督導。

吳釗燮表示，武漢肺炎在全球肆虐，台灣位在防疫最前線，有優異的防疫能力和成效，也有意願為國際社會做出貢獻，目前正和美國等理念相近國家合作防疫。

同時，吳釗燮也批評WHO及ICAO等進行全球防疫的聯合國機構，因政治因素將台灣錯誤標註在中國大陸之下，將台灣排除在全球防疫體系之外，無視我全體國人健康權益，更連帶影響我國人旅遊及我國籍航空公司飛航權益。

吳釗燮進一步指出，有些國家因武漢肺炎疫情禁止我國籍航空或發布旅遊禁令，經過外交部積極交涉，越南已即恢復台越飛航，菲律賓也取消旅遊禁令；外交部會持續進洽其他國家改正錯誤。

另外，吳釗燮也會提到，早在疫情尚未全球大擴散初期，即通電各駐外館處隨時啟動既有之「緊急應變計畫」，並請各館處依據駐在國疫情發展，隨時檢視及補強相關應變計畫；外交部也在農曆年前就因應武漢肺炎建立緊急應變機制及群組，由自己親自督導。

吳釗燮強調，相關因應作為，都是為維護台灣旅外國人之權益與安全，以及確保台灣駐外館處在當地疫情嚴峻時，仍維持正常運作。