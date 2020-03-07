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痊癒者出院還要「隔離28天」　武漢新規：測到「復陽」送回醫院

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎出現多起「復陽」案例。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情近日逐漸趨緩，但卻傳出有痊癒出院者又「復陽」，令人擔憂會否造成另一波傳染。為了應對此情況，武漢規定，出院的痊癒者必須進行14天的集中隔離，檢測確定為「陰性」後，還要進行14天的居家隔離，加起來總共28天的隔離期。

大陸疫情中央指導組的防控專家吳浩6日表示，武漢的治癒出院患者還要在經過總共28天（兩個14天）的隔離，就是14天的集中隔離觀察，以及14天居家醫學隔離觀察，「集中隔離觀察會在醫學隔離點內進行，主要為酒店、培訓學校等被徵用改造的設施。」

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

吳浩指出，接受隔離觀察者，每個人都住單間，標準飲食是100元（約430元新台幣）一天，隔離點還提供中藥等藥品服務，這些服務都由政府免費提供，「每個隔離點原則上按照每50個人一位醫生、一位護士進行配比，還有其他的生活保障人員，同時隔離點有一個處級領導幹部蹲點、包片、協調管理。」

吳浩提到，隔離點的醫生大多數是社區衛生服務中心的全科醫生，擁有呼吸病治療經驗，集中隔離觀察期間，醫務人員每天查房至少兩次，隔離觀察人員如果有問題可以轉診到方艙醫院或定點醫院。

吳浩表示，出院患者離開集中隔離點前，必須在第12天或第13天進行核酸檢測，間隔24小時後再做，「兩次核酸檢測必須都是陰性，外加一次肺部CT檢查，檢查結果要和原來的結果進行對比。」

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

吳浩指出，隔離點的巡迴專家團對上述結果綜合判斷後，符合標準的才能宣布解除隔離，這一切的前提條件是隔離觀察人員沒有呼吸道症狀，「第一個14天集中隔離期後，有極少一部分患者再次檢測呈陽性，患者臨出院之前要做核酸檢測，一旦發現核酸檢測是陽性，就要進入醫院治療，輕者送往方艙醫院，重者送到定點醫院。」

根據最新措施，結束14天的集中隔離後，還要進行14天的居家隔離，吳浩提到，從3月7日開始，第一批定點隔離觀察的康復患者就要離開集中觀察點回到家中，「病人回家後，每個小區都有社區家庭醫生包片管理，提供醫學觀察、健康諮詢和轉診服務，社區或居委會的志願者則提供生活幫助。」

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