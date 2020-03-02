獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

▲上櫃公司董娘因公司官司敗訴股價會下跌，竟偷偷內線交易。圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者李忠憲／台中報導

知名上櫃公司董事長夫人阮姓女子與董事長何姓女秘書，得知公司的智慧財產權官司敗訴，須賠償15億多元，股票將大跌。為降低手上股票損失，竟搶先賣出持股，分別獲得335萬及198萬，遭依內線交易等罪送辦。台中地院審結，將阮女判2年，緩刑5年；何女判1年半，緩刑3年。2人各應支付國庫100萬及50萬元，並沒收不法所得。全案可上訴。

判決書指出，某上櫃科技公司2011年從知名上市大立光電公司挖角鄒等4人，並將大立光營業秘密提供給該科技公司使用，同時將部分技術內容向智慧財產局及美國、中國申請專利，侵害大立光著作財產權及營業秘密。

大立光向智慧財產法院訴請對該科技公司及相關人士請求排除侵害、確認專利申請權及專利權為大立光所有，並請求連帶給付15億2千多萬元損害賠償。智財法院2017年10月底辯論終結，同年12月6日宣判，判該科技公司與相關人士應賠償大立光15億2千多萬及利息。

由於該科技公司實收資本額為9億3千多萬元，賠償金已超過一個資本額以上，已對該公司營運及財務狀況有重大影響，宣判時就是重大影響其股票價格消息明確時點。林姓董事長判決當天得知結果，認為可能影響進行中的現金增資案，決定隔日招開臨時董事會，擬提案撤銷增資案，同日晚間透過電話聯繫董事會賴姓、許姓、李姓成員，告知敗訴及開臨時董事會訊息，並交代財務部經理處理取消增資案相關事宜。

豈知，阮姓董娘偶然間聽到先生用電話談論敗訴事件，以台語說「啊，壞了」等語，得知可能面臨鉅額賠償，導致公司股價下跌，竟偷偷用電腦的股票下單軟體，將自己持有的公司股票37萬多股。以消息公開後10個營業日收盤平均價格48.81元計算，共獲取不法利益335萬餘元。

阮女再委請不知情的親友提領包括交割後335萬餘元共400多萬元，再藏放在住家的保險箱內。結果仍遭檢調盯上，認為她涉及內線交易，2018 年7 月20日下午調查員持搜索票前往並查獲不法所得。

另外，董事長何姓女秘書在召開臨時董事會當天上午得知消息，擔心自己持有的股票價格下跌，為規避損失，上午9點多立刻電話聯繫不知情的證券公司營業員賣出21萬1000股，不法利益為198 萬5809元。

合議庭審酌，阮、何2女雖坦認犯行，但不思遵守法律規範，進行內線交易，破壞證券市場估開透明交易秩序，危害投資人及交易市場運作資訊平等性、公平性。阮女分次提領轉帳意圖掩飾犯行，依內線交易罪判1年9月，洗錢罪判8月，應執行2年徒刑，緩刑4年，支付國庫100萬元。何女則依內線交易罪判1年6月，緩刑3年，支付國庫50萬元。 2人不法所得除該發還被害人外，其餘全沒收。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

►已婚渣男騙女網友單身 「以結婚為前提」詐86萬花光光

►太平山區火燒車驚見焦屍！ 車內有助燃劑死者身分待查

►台中少婦全裸卡遮雨棚！ 「我不要去醫院」離奇12樓→4樓原因曝