　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲上櫃公司董娘因公司官司敗訴股價會下跌，竟偷偷內線交易。圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者李忠憲／台中報導

知名上櫃公司董事長夫人阮姓女子與董事長何姓女秘書，得知公司的智慧財產權官司敗訴，須賠償15億多元，股票將大跌。為降低手上股票損失，竟搶先賣出持股，分別獲得335萬及198萬，遭依內線交易等罪送辦。台中地院審結，將阮女判2年，緩刑5年；何女判1年半，緩刑3年。2人各應支付國庫100萬及50萬元，並沒收不法所得。全案可上訴。

判決書指出，某上櫃科技公司2011年從知名上市大立光電公司挖角鄒等4人，並將大立光營業秘密提供給該科技公司使用，同時將部分技術內容向智慧財產局及美國、中國申請專利，侵害大立光著作財產權及營業秘密。

大立光向智慧財產法院訴請對該科技公司及相關人士請求排除侵害、確認專利申請權及專利權為大立光所有，並請求連帶給付15億2千多萬元損害賠償。智財法院2017年10月底辯論終結，同年12月6日宣判，判該科技公司與相關人士應賠償大立光15億2千多萬及利息。

由於該科技公司實收資本額為9億3千多萬元，賠償金已超過一個資本額以上，已對該公司營運及財務狀況有重大影響，宣判時就是重大影響其股票價格消息明確時點。林姓董事長判決當天得知結果，認為可能影響進行中的現金增資案，決定隔日招開臨時董事會，擬提案撤銷增資案，同日晚間透過電話聯繫董事會賴姓、許姓、李姓成員，告知敗訴及開臨時董事會訊息，並交代財務部經理處理取消增資案相關事宜。

豈知，阮姓董娘偶然間聽到先生用電話談論敗訴事件，以台語說「啊，壞了」等語，得知可能面臨鉅額賠償，導致公司股價下跌，竟偷偷用電腦的股票下單軟體，將自己持有的公司股票37萬多股。以消息公開後10個營業日收盤平均價格48.81元計算，共獲取不法利益335萬餘元。

阮女再委請不知情的親友提領包括交割後335萬餘元共400多萬元，再藏放在住家的保險箱內。結果仍遭檢調盯上，認為她涉及內線交易，2018 年7 月20日下午調查員持搜索票前往並查獲不法所得。

另外，董事長何姓女秘書在召開臨時董事會當天上午得知消息，擔心自己持有的股票價格下跌，為規避損失，上午9點多立刻電話聯繫不知情的證券公司營業員賣出21萬1000股，不法利益為198 萬5809元。

合議庭審酌，阮、何2女雖坦認犯行，但不思遵守法律規範，進行內線交易，破壞證券市場估開透明交易秩序，危害投資人及交易市場運作資訊平等性、公平性。阮女分次提領轉帳意圖掩飾犯行，依內線交易罪判1年9月，洗錢罪判8月，應執行2年徒刑，緩刑4年，支付國庫100萬元。何女則依內線交易罪判1年6月，緩刑3年，支付國庫50萬元。 2人不法所得除該發還被害人外，其餘全沒收。

有75%酒精，必備必買必囤！！

【更多新聞】

已婚渣男騙女網友單身　「以結婚為前提」詐86萬花光光

太平山區火燒車驚見焦屍！　車內有助燃劑死者身分待查

台中少婦全裸卡遮雨棚！　「我不要去醫院」離奇12樓→4樓原因曝

ET快訊
玄彬真實家世超狂！　「3.7億驚人身家」起底
陳時中認證「這5地點」傳染風險高！非必要就不要去了
成語蕎心疼勸舊愛　謝和弦反咬「露骨4字」抖出兩人恩愛房事
南韓再添123例「一日激增599確診」　全境累計4335人感
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

車聲太吵超火大！他怒丟酒瓶洩憤…倒楣騎士頭部被砸險摔車

公務車通勤、油費報公帳5個月　李猶龍不起訴原因曝光

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗　針對「咽喉」採檢確定有無新冠肺炎

車禍送醫大鬧急診室！失控男咬警不夠再打保全…醫護病患嚇傻

想看五月天演唱找人代購…賣家收「訂金2500元」卻秒消失：買虛擬代幣

執行署屏東分署3/3拍賣3輛轎車　參與者記得戴口罩

獨／小隊長公祭結束第二天　高雄消防局救護車再傳車禍2傷

快訊／台中火力發電廠人員「遭鑽鋼重壓」送醫搶救2小時後不治

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

車聲太吵超火大！他怒丟酒瓶洩憤…倒楣騎士頭部被砸險摔車

公務車通勤、油費報公帳5個月　李猶龍不起訴原因曝光

北市男猝死街頭！檢警赴板殯相驗　針對「咽喉」採檢確定有無新冠肺炎

車禍送醫大鬧急診室！失控男咬警不夠再打保全…醫護病患嚇傻

想看五月天演唱找人代購…賣家收「訂金2500元」卻秒消失：買虛擬代幣

執行署屏東分署3/3拍賣3輛轎車　參與者記得戴口罩

獨／小隊長公祭結束第二天　高雄消防局救護車再傳車禍2傷

快訊／台中火力發電廠人員「遭鑽鋼重壓」送醫搶救2小時後不治

空運「二氧化鈦」怪怪的...　神秘鐵桶掀開竟是496公斤K他命原料

連跌12個月！香港1月零售業銷售減21.4％　官方：環境更嚴峻

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

旅外潛力TOP3分析　陳柏毓、張弘稜、宋晟睿各有亮點

高中木聯／鍾昀臻中1日登板後援守勝　普門奪季軍

對抗假消息！WHO加入抖音宣傳新冠病毒正確防疫資訊

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」...起初以為只是感冒

中職／防疫大作戰！聞不到髮香　啦啦隊應援隔開球迷

藍眼美貓「臭灰搭」變黑臉帥弟！　網笑：忘記擦防曬啦

成年不代表成熟！成熟的人會有的10個特質　你擁有幾項？

「馬王」不倫戀案祕密開庭2小時！正宮梁敏婷現身…只說謝謝大家

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

台中火力發電廠人員遭鑽鋼重壓亡

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

雲林河床驚見白骨　移工嚇壞報案

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

她夜店續攤3P怕被男友抓　告2男性侵穿幫了

更多熱門

相關新聞

已婚渣男「結婚為前提」詐女網友86萬

已婚渣男「結婚為前提」詐女網友86萬

已婚黃姓渣男因缺錢花用，竟騙周姓女網友單身，「以結婚為前提」取得信任後，用投資基金、雞蛋糕攤車、地下期貨等諸多理由，騙周女匯款或交付現金共86萬2千元，得手後花光光。台中地院審結，依詐欺罪判黃男8月徒刑，全案可上訴。

出租存摺10天賺1萬　傻男倒賠6.5萬

出租存摺10天賺1萬　傻男倒賠6.5萬

中信銀攜手台大砸千萬元開創AI新應用

中信銀攜手台大砸千萬元開創AI新應用

潤寅楊文虎認罪詐貸！父女事隔半年首相見

潤寅楊文虎認罪詐貸！父女事隔半年首相見

健身遇高調低吼男　驚人身分曝光

健身遇高調低吼男　驚人身分曝光

關鍵字：

內線交易上櫃科技公司台中地院洗錢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面