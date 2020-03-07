陳其邁、唐鳳討論實名制2.0：依「口罩熱點」改進配售方式





▲陳其邁揪唐鳳討論「口罩實名制2.0」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎疫情持續升溫，政府推動「口罩實名制」制度備受國際好評，近期更加緊速度討論，力拼口罩實名制「2.0」上路。行政院副院長陳其邁6日晚間透過臉書分享，自己和唐鳳忙著討論，就是要加緊腳步，盡快推出相關方案。

陳其邁表示，防疫，就是把國人的健康，放在自己心上。口罩實名制再精進，就是讓口罩數量和需求緊緊跟上。

陳其邁提到，6日到立法院備詢，和唐鳳政委走路回政院時，繼續就蘇貞昌院長指示的「口罩實名制2.0」討論。

陳其邁感謝口罩機台灣隊的努力，口罩產量穩定提升中。台灣防疫經驗，正是因為有大家團結努力，讓各國都推崇、學習。

所謂的實名制「2.0」構想，根據陳其邁在臉書上的說法，「我們要升級，進一步便民。未來實名制口罩的發放，將運用科技、大數據，結合健保資料庫、健保藥局分布，以及這段時間累積資料，就領口罩的熱點、分佈等做出完整的分析資料，改進口罩的配售方式，讓大家更方便。」

陳其邁強調，行政院一定會加緊腳步，盡快推出相關方案，「我們會應用科技，減輕第一線人員負擔、也讓有需要口罩的民眾更便利取得口罩，保障全體國人的健康。」