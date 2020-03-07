防疫考試考幾分？陳時中謙虛：段考還可以「期末考待努力」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，由於中央流行疫情指揮中心與我國第一線的醫護防疫人員，我國疫情狀況相對得到控制。指揮中心指揮官陳時中表示，防疫的「考試」還沒考完，雖然第一個段考考得不錯，但後面還有期末考要持續努力，即使已有多國肯定台灣，但我們還是要持續做得更好。

外交部歐洲司姜森司長表示，病毒不分國界，我們一直跟擁有相近理念的國家持續溝通跟合作，持續推進我們爭取參與WHO的立場，我們也有收到很多正面回饋，如法國前衛生部長讚美台灣，也接到很多外媒來詢問，肯定我國健保系統與防疫作為，並保持非常高的透明度，這些都是有幫助推進我國在WHO上的因素。

請繼續往下閱讀...

姜森表示，我們對各國做這些疫情評估時，都是根據科學判斷，過程中也視我國能給予哪些回饋，與他國增加交流，未來會持續跟理念相近國家合作，希望我國成功的防疫經驗能給予他國回饋。

陳時中則表示，今天上午被問到「防疫考試」考幾分，我說考試還沒考完，我們可以說，第一個段考考得還不錯，但後面還有期末考要持續再努力。雖然世界很多國家對我們肯定，不過仍要持續做得更好。

陳時中表示，我國防疫成功關鍵是擁有長期累積的醫療防疫系統，還有辛苦的第一線醫護防疫人員，以此展現我國基本國力，而心理素質也是關鍵之一，相信只要國人互相團結信任，最後一定能打贏這場戰爭。