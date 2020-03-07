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確診飆破6千！韓國染疫人口密集度高　陳時中：採檢率高抓出較多輕症者

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣佈，提高德國、法國、西班牙的旅遊建議，均升級為第二級警示，前往當地要加強防疫。指揮官陳時中表示，旅遊建議是否升級，與各國的密集度（每十萬人發生率）有關，其中韓國密集度高達12，推測應是韓國採檢率較高，抓出較多輕症患者，他國如歐洲等，則是相對嚴重才確診，死亡率也較高。

陳時中表示，韓國確診密集度12.18，與他國相比，死亡人數較少，推測是因為他們抓出比較多的病人，其他國可能相對嚴重才被確診，因此韓國情況應不致於比其他國家嚴重到2倍以上。

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，日本、德國、法國、西班牙的密集度則分別為0.32、0.77、0.95、0.8，因此今日也將德國、法國、西班牙升級，至於日本則原本就是第二級警示。

▲▼各國病例數。（圖／指揮中心提供）

▲各國病例數。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，日本的疫情目前密集度為0.32，相對較低，比德國、法國、西班牙都低，而美國疫情壓力也很大，確診數目持續增加，不過因為美國人比較多，換算下來密集度也算是低。

陳時中說，歐洲、中東、日本都是我們現在密切觀察的區域，我國密集度為0.19，今日也沒有確診患者。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,651例，較前日新增99例，其中5,489例重症，3,070例死亡。

國際間(含台灣)累計20,543例確診病例，分布91個國家/地區；病例數以韓國6,284例、伊朗4,747例、義大利4,636例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及德國639例為多；病例中413例死亡，以義大利197例、伊朗124例、韓國42例、美國11例及法國9例為多。

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