與SARS明顯不一樣！專家曝「新冠病毒更狡猾」：所有人群都易感

▲新冠病毒顯微鏡彩照。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒與SARS一樣同屬冠狀病毒，在傳播原理和發病病症上表現出較多的相似性，譬如都存在「人傳人」現象等，不過四川新冠肺炎重大疫情醫療救治組組長、抗SARS專家組組長馮玉麟，近日向《生命日報》指出，兩者其實在多個方面，都存在明顯區別。

▲新冠傳染性強，症狀不典型。（示意圖／路透社）

區別一：從發病情況來看

SARS發病急，高熱症狀明顯，主要攻擊肺部；新冠傳染性強，症狀不典型，會侵擾全身。《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》顯示，新冠肺炎病理特徵與SARS引起的病理特徵類似，但新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應卻更明顯。

鍾南山日前在談及新冠肺炎病理特點時也提到，相較於SARS，新冠肺炎有個突出特點，就是小氣道中黏液非常多，粘稠度很高，阻礙氣道通暢，造成繼發感染。

另外，SARS發病較急，潛伏期較短，多為3~5天，發熱溫度高，症狀明顯，死亡率高達9.6%。但根據《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵的最新認識》，新冠肺炎死亡率為2.38%。

區別二、從易感人群來看

SARS患者群體主要是中青年，受累器官集中在肺部。新冠肺炎所有人群易感，且重症患者以50歲以上中老年人為主，這部分人群多患有一些基礎病，因此在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧現像明顯，如控制不好容易發展為呼吸衰竭。此外，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等器官，造成多器官衰竭，因此「新冠肺炎重症患者救治難度比SARS患者大。」

區別三、從防控難易來看

新冠病毒依靠其表面的S蛋白與人體細胞表面的「血管緊張素轉化酶2受體」結合，進入細胞內，結合力是SARS病毒的10~20倍，因此傳播性和入侵力更強。此外，新冠肺炎潛伏期相對較長，平均7天，長至10~14天甚至更久，且在潛伏期就已表現出較強傳染性。

新冠肺炎患者早期症狀不典型，發病不是急性，不一定出現高熱，呼吸道症狀不明顯，有的患者只是有點乏力、頭痛，伴有消化道症狀，甚至存在無症狀（或隱性）感染者，因此疫情控制難度更大。

▲醫護人員在消毒。（圖／路透社）

馮玉麟認為，大陸在此次抗疫中的三大進步，分別是與SARS時期相比，在傳染病防控手段、警惕性、科研能力及救治手段上都有很大提高；在防控方面，SARS時發現病人才隔離，而此次疫情暴發早期，國家就採取了一系列防控手段；治療方面，在救治指南規範化、更新及時性上有目共睹，即便是地方小醫院，也可以根據指南依樣治療，真正做到了傳染病規範化防治。

不過他也指出，病毒研究仍要加強，「新冠病毒遠比我們已知的要復雜，為了國家安全和人民健康，他呼籲各大教學醫院建立病毒實驗室，加強對病毒的研究。」