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黃安未來健保要繳多少？　林俊憲：現階段預估「最高8500元」

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▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委林俊憲2日提案修《健保法》，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅記錄者，新增健保繳納的第7類，不應該再幫其補助健保費。事隔4天，林俊憲補充現階段成果，其中提及第7類資格保費，目前推估最高為約8500元。

「享相同的權利，負一樣的責任。」日前強調修《健保法》「就是針對黃安」的林俊憲，6日在臉書上統整民眾常見疑問，以及現階段的成果。

▲民進黨中執會結束，林俊憲離開黨中央。（圖／記者林敬旻攝）

「第7類資格的保費，健保署目前推估最高為約8500元。」林俊憲說，健保的保費表目前就有7類，算法相當複雜。原先依據最多人適用的受雇者級距表，估算出了1萬2000元，但是與健保署進行進一步討論後，健保署解釋為了防止雇主歧視眷口數多的受雇者，這份級距表得出來的數字是包含了「平均眷口數」（0.58）的結果。政府與雇主付出的金額要乘上1.58，才有了1萬2000元的數字。而第7類保費全額自費，沒有雇主負擔與政府補助，也就沒有加入平均眷口數的問題，所以現階段健保署估計的保費最高約為8500元。

林俊憲表示，第7類會根據級距表設計不同費用，8500元只是最高需要繳納的費用，並非一體適用。這次草案中，他們授權健保署自行設計投保金額負擔表，根據不同收入設計相對應應繳交的保費，只要誠實申報，就依照收入繳交對應的保費，目的是為了杜絕高收入卻繳交低額保費的情形。所以說若是在海外已經退休、無收入的台僑，也可以申報為無所得，也有相對應的投保金額。

至於駐外人員、遠洋漁業人員、海外留學生的健保資格會不會有任何更動？林俊憲提到，因公駐外人員、遠洋漁業人員、留學生、在海外無謀生能力者，原本就歸屬於修法前的分類中，並不會因此次修法而受到影響、一切照舊，請大家不用擔心。

林俊憲認為，原本不論收入，一樣繳交低額保費的情形相當不公平，大家都願意為健保的永續共出一份力，尤其健保面臨破產的議題，隨著這陣子的討論又浮出檯面，如果不先把濫用的情形解決就調漲保費，這樣對其他人公平嗎？實現「量能負擔」是健保永續最重要的關鍵，也是這次修法的核心精神。他們理解大家對於修改複雜的健保會有所擔憂，他會繼續聽取大家的意見與健保署溝通，謹慎的推動修法。

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