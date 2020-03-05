雲端最前線／邰智源等網紅被罵翻？返國小心踩到這些雷

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YouTuber網紅界，藝人邰智源團隊以及「一隻阿圓」日前分別前往日本、南韓拍片，但被網友發現返國後出席大型活動，遭砲轟「不顧他人安危」，但他們到底是踩到什麼雷才被罵翻？此事爭議也讓人發現還有許多人不清楚防疫管理的三種機制，小心一個錯誤就讓你吃上鉅額罰款！《雲端最前線》5日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、資深媒體人黃創夏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲木曜4超玩一行人出席走鐘獎。（圖／翻攝自邰智源IG）

自爆發新冠肺炎（COVID-19）以來，不少台灣人受困武漢，先前第一波包機返台卻引發不少爭議，第2波包機因兩岸協商未果，迄今無法啟動，因此有受困台人認為蔡英文剝奪他們回家的權益，所以透過媒體爆料，打算跨海自費找律師狀告蔡政府「違憲」。對此，內政部長徐國勇4日受訪表示，「我認為他們不會贏」。

為防台灣健保被濫用，民進黨立委林俊憲表示要提案修法，針對一年沒在台灣住滿183天、無法提出收入證明、沒繳稅記錄者，新增健保繳納的第七類，不應再幫其補助健保費，未來健保費從749元增加到最高1萬2千元。對此，就有人酸林俊憲，2016年就提出來，2020年還在喊，所以過去五年都在睡覺嗎？國民黨立委賴士葆也批，「他要修黃安條款，那綠安呢？」登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。