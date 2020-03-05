清明將至　中市消防局特製撲滅公墓火災神兵利器…「打火把2.0」曝光！

▲台中市政府外埔消防分隊小隊長林秉弘發揮巧思，利用錏管替代傳統的木頭，製作出拖把造型的「打火把2.0」。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

清明節將至，掃墓期間是消防隊最忙的時期，往年消防隊員會自製狀似雞毛撢子的「打火把」拍滅餘火，不過由於傳統打火把截面小，拍熄火苗效率低，台中市政府外埔消防分隊小隊長林秉弘發揮巧思，利用錏管替代傳統的木頭，製作出拖把造型的「打火把2.0」，不但強度增加、重量也較輕，成為墓地火警新利器。消防局提醒，在緬懷先人掃墓的同時，也要確認殘火熄滅後才可離去，保障他人及自身的安全。

消防局表示，消防同仁每年手工製作打火把備戰，傳統的打火把是利用木條前端綁上廢棄水帶加工而成，利用水帶本身不燃材質，在消防水線無法到達的地方，透過拍打、窒息等方式將雜草上的火焰拍熄，阻止火勢擴大。

▲傳統打火把截面小，拍熄火苗效率較低；「打火把2.0」，不但強度增加、重量也較輕。

不過，傳統打火把截面小，拍熄火苗效率較低，經資深警義消共同討論研究後，外埔分隊林秉弘小隊長發揮巧思，開發出新版「打火把2.0」，握把用錏管替代原本木頭，增加強度也變輕，前端裝置的水帶一口氣延伸到30公分左右，截面大增，水帶替換也從鐵絲綑綁，變成螺絲旋鎖，可迅速替換燒破的水帶，儼然成為撲滅公墓雜草火警的新利器。

消防局指出，「打火把2.0」在經第一線消防同仁使用過後若反饋良好，將會陸續推行至各消防大隊、分隊，不過最重要的是，民眾在掃墓結束後要記得將餘火撲滅，確認殘火熄滅後再離開。

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