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新冠肺炎防疫　屏東市清明春祭法會改直播＆錄影進行法會

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▲因應疫情，屏東市公所加強防疫作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應疫情，屏東市公所加強防疫作為 ，圖量額溫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴大，導致機關局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務正常運作，屏東市長林恊松已指示各課室全面整備，預先規劃人力運用替代、辦公場所配置及物資設備等需求的應變措施；為因應4月2日至5日清明節連續假日，針對前往歸園掃墓人潮，將開設檢疫站進行量額溫及酒精消毒。

市長林恊松表示，為避免清明節慎終追遠祭拜人潮擁擠，今年歸園春祭法會公所將不統一辦理，而是近日內改採直播或錄影方式，進行佛、道教儀式的兩場法會，在市公所臉書播放；同時鼓勵家屬以分散、提早、加強防疫三原則進行清明掃墓；至於前往歸園祭拜先人的供桌及帳蓬，公所早已完成搭設方便家屬使用。除此，歸園納骨塔的土地公像，也重新油漆彩繪並於5日上午吉時安神開光。

市長強調，雖然屏東市無確診病例，但隨著疫情日益嚴峻，防疫工作仍須嚴正以待。目前公所辦公大樓及外館一樓為民服務櫃台工作人員，一律戴上口罩，現場並備有酒精消毒液，每周五更進行環境消毒，以確保公所員工及洽公民眾的安全。

他並呼籲市民面對「新冠肺炎」疫情威脅，人人都要做好防疫的準備，減少進出公共場所，除了要勤洗手、正確戴口罩，必要時，進行自主體溫量測管理。有關疫情可參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，勿道聽塗說以訛傳訛。

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