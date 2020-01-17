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台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲公費生錄取台大醫學系門檻降低許多。（示意圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

衛福部醫事人員養成計畫公費生甄試招生簡章10日公布，若身分為偏鄉離島、原住民學生報名錄取機會將大幅提升，今年有13校醫護類，預計共招收147人，其中醫學系50名，招生最多的為義守大學，台灣大學有3名，只要學測英文、自然2科達均標，都有機會錄取。

根據「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫招生作業」簡章內容，免報名費，每人申請校系數以各校系招生名額為主，最多8校系。甄式方式分2階段，要先通過學測，接著進入第二階段面試，但英文、自然需達後標，而英文、自然學測成績達均標以上者，始能錄取醫學系及牙醫學系。學測占總分7成、面試3成。

請繼續往下閱讀...

各校醫學系名額以義守大學最多，共20名。台大醫學系3名（原住民、金門、澎湖各1）；國防醫、中山醫、中國醫、陽明和馬偕醫學系各5名、慈濟2名。牙醫系預計招收27名，以高醫8人最多，中山醫、成大各7名、北醫5名。

不過，離島和偏鄉資格相較嚴格，以離島來看（不含蘭嶼鄉、綠島鄉），限戶籍設於澎湖縣、金門縣、連江縣、琉球鄉至報考當年至少連續設籍6年，於當地受高級中等（含）以下教育滿6年以上。 其父、母、祖父、祖母、外祖父或外祖母其中之一於該學生出生日起至報考當年，於各該離島設籍未曾間斷者。

偏鄉則限自出生起至報考當年，設籍在醫療資源缺乏地區包括宜蘭縣、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏13縣市，並於該鄉鎮區受高級中等（含） 以下教育滿 6 年以上者。但以台大醫學系為例，今年繁星推薦、個人申請學測門檻國、英、數、自等4科都必須達頂標，但醫事人員養成計畫公費生只要求英、自2科均標，相較門檻較容易，錄取機率相對提高。

至於錄取生修業年限，醫學系、牙醫學系6年（含實習1年）、藥學系6年、物理治療學系6年（高醫除外）、物理治療暨輔助科技學系6年、護理學系、醫學生物技術暨檢驗學系、職能治療學系為4年；高醫物理治療學系4年。畢業後服務年限和修業年限相同，若違約則依未服務年數比例，賠4倍公費，醫學系最多要400萬元，醫師證書還會先由衛福部保管，賠款前不能在外執業。

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