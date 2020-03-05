搶清明連假高鐵票…「聽說網頁掛了」通勤哥心累　網用APP驚呆：還訂到回程

▲每到連假，高鐵必出現返鄉人潮搭車。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

下個月初就是清明連假，高鐵5日凌晨0時開賣連假車票，結果開賣5分鐘即售出7.4萬張、半小時售出24.3萬張車票。有網友搶票時，忍不住上PTT的Gossiping板上問卦「高鐵清明搶票」，說網頁聽說掛掉了，抱怨搶票搶得心很累。沒想到卻有不少人早就搶好，大推高鐵APP，「一分鐘內搶完」、「APP真好搶，嚇到。」

這位網友文中直呼「請問現在有人在搶清明車票的嗎？聽說網頁掛掉了QQ 因為上班日也是全車對號，所以通勤族也要跟著搶票，搶票搶得心好累……」看到貼文後，就有人留言，「每次連假馬都這樣」、「系統忙碌中 一直進不去」、「一直交易失敗」、「從剛剛按到現在沒有交易成功過。」

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但卻有不少網友已經搶好，因為用的是高鐵APP，「用APP一分鐘內搶完」、「APP很好買，出乎意料」、「準時00:00按APP馬上訂到，還訂到回程」、「APP很順。」另外也有人表示，「等3/7 23:59後再買啊！應該很多自動取消的」、「網頁顯示錯誤，結果收到簡訊和mail說訂到了。」

▲許多人會選擇搭高鐵返鄉。（示意圖／記者劉維榛攝）

《ETtoday新聞雲》記者實測，今日準時至高鐵官網搶票，起初出現線上人數過多，無法進入的訊息，在等候數分鐘後，就可順利進入網頁內購票，整體狀況頗為流暢，不過由於線上人過多，搶到票後進入付款網頁則出現當機狀況。

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵公司日前宣布，清明連假停售自由座車票，改為全車對號座，4月1日到6日共加開184班次列車，今（5）日凌晨0時開賣。高鐵公司指出，開賣後5分鐘即售出7.4萬張、半小時售出24.3萬張車票。高鐵公司表示，將持續觀察旅客訂位狀況，積極規劃清明疏運二次增班，並透過各項運能精進措施，將全車隊34組列車做最有效運用，以加強服務旅客。

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