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黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心

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▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

自新冠肺炎爆發後，幾乎每場疾管署記者會都親自上陣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，受到外界高度關注，民眾對他的表現也給予肯定。不過資深媒體人黃智賢6日凌晨卻對陳時中提出6點批評，認為他「裝睡、說謊、隱匿疫情」，引來網友熱議。

黃智賢6日凌晨1時在臉書上發表「偉大的陳時中」貼文，對陳時中提出6點批評，第一，1月31日鑽石公主號2000遊客在北台灣暢玩一日遊，灑下萬千病毒，2月1日香港公佈公主號上的一個香港遊客確診，「所有媒體報導了，可是陳時中忙著對付北京無聲無息。」

▲▼乘客離開「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲乘客離開「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

黃智賢說，2月5日日本告知台灣，公主號有更多確診，「陳時中繼續裝睡。」直到2月7日假惺惺發出間簡訊，要台灣人注意公主號的遊覽地點，「你陳時中2月1日到2月6日，你是忙著隱匿疫情？還是裝瘋賣傻？你幹什麼去了？台灣的社區感染，是不是因為你裝睡？」

黃智賢提到，第二，日本將禁止中國人和韓國人入境，「偉大的陳時中禁止大陸人入境，連30天沒有病例的澳門人都禁止入境。可是韓國人，全世界幾十個國家禁止入境，但陳時中這個神，就是捨不得禁止韓國人入境。」第三，大阪輸入病例已經很明顯、日本隱匿病情很明顯，日本中小學都停課了，陳時中還是體貼日本人，讓日本人，韓國人和伊朗人歡迎來台灣遊玩。

▲南韓,新冠肺炎,新冠病毒,消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓成為除了中國大陸外，新冠肺炎確診人數第2的國家。（圖／達志影像／美聯社）

黃智賢說，第四，2019新冠肺炎是WHO公告的名稱，但陳時中是神，就是要稱武漢肺炎。第五，陳時中是個支持台獨反中的偉大官僚、偉大的神，「台灣人命值錢不？不值陳時中的反中任務。去湖北遊玩、過年的台灣人，一夕間變成黑名單，不准回台灣。陳時中不准你回台灣，你就不能回台灣！不能回來繳房貸、上學、上班，因為台灣人必須被陳時中當成人質，用來威脅大陸。」

最後第六點，黃智賢酸說，「偉大的陳時中，他是神。如果他錯了，也是我們錯。他說謊、隱匿疫情都沒有錯，是我們錯。」

黃智賢的貼文吸引許多網友怒灌留言，「阿姨那麼晚了你果然還在睡ㄛ」、「看到智賢姐反時中 我就放心惹」、「不是要去武漢救援 ?」、「這節骨眼，講話還是有點良心跟建設性比較好」、「阿姨只會嘴，毫無作為」、「你會什麼啦，只會出張嘴」。

不過也有人選擇力挺黃智賢，「造神過頭了，下一個政治明星」、「顏色對了，就什麼都對了」、「丑角也能拿來造神，厲害了！我的島」。

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