花蓮翁離家200公里　內埔警尋獲「人車平安」

▲屏東縣內埔警分局赤山所副所長劉周忠及警員張堯在萬巒鄉建興路找到花蓮李姓縣民 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

花蓮縣李姓縣民，徘徊在屏東縣萬巒鄉內道路一輛自小貨車旁，內埔警方獲報前往了解，發現他已被通報失蹤人口，且距家超過200公里，立即通知其家人將他帶回，他也不知為何開到萬巒鄉來。

▲李姓男子在派出所用餐等候家人接回。

內埔警分局赤山所日前接獲民眾來電稱，在萬巒鄉建興路上有位民眾在路旁一輛自小貨車旁徘徊，副所長劉周忠及警員張堯立即趕到了解，查出他是花蓮縣69歲李姓縣民，已被列失蹤人口。

警方了解，李男疑似患有輕微失智症，日前不知何故駕駛自小貨車沿路開到屏東縣萬巒鄉，最後因車輛油量用盡無法發動，只能停靠在建興路上。由於當時他身體虛弱不適，警方先請他到一旁休憩，與同仁先行將貨車推至路旁避免影響交通，隨後載他回派出所。

進一步利用警政系統確定他身分後，聯絡花蓮的家人帶回，等待家屬前來期間，員警不僅購買晚餐及茶水讓李翁果腹，恢復體力，也至附近加油站購買汽油10公升，幫助自小貨車加油，並協助將貨車開回派出所停放。

分局長蔡耀順肯定劉員及張員尋獲老翁，並提供渠晚餐果腹與協助車輛加油作為，不僅讓民眾感受人民保母溫馨一面，更提升警察正面形象，足為同仁表率。

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