婦騎機車顛簸掉落現金　里警巡邏拾獲原地等候歸還

▲屏東縣里港警分局鹽埔分駐所所長陳進儒、警員陳世杰日前執行巡邏勤務，拾獲現金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局鹽埔分駐所所長陳進儒、警員陳世杰日前執行巡邏勤務，途經鹽埔鄉振興村光明路段，發現路上有掉落的現金及電費繳納通知單，為避免遭人撿走占據，便將金錢及電費通知單撿起清點，計有新臺幣3200元，並在原地等候，不久，看到郭姓婦人慌張返回，向警方表示丟了現金，警方仔細詢問原因，將現金歸還失主，失而復得，讓她一再道謝。

鹽埔分駐所所長陳進儒、警員陳世杰日前執行巡邏勤務時，途經鹽埔鄉振興村光明路段，看到地上有3200元現金及電費繳納通知單，研判遺失失主心裡應該很著急，可能會回來尋找，就在原地等候。

一會兒功夫，看到1位年約30多歲郭姓婦人(住鹽埔鄉振興村)騎乘機車急駛而來，神情極度緊張地向警方表示，不久前在路上遺失欲繳納電費的新臺幣3,200元及帳單，遍尋不著，請求警方協尋。

警方仔細聆聽完郭姓婦人陳述後，隨即出示甫經拾獲該筆、電費繳納通知單，並進一步查驗相關身分證件、清點無誤後，全數歸還失主。

郭姓婦人向警方表示，因急於出門繳納電費，故直接將紙鈔現金、帳單放入夾克口袋內，不料因騎車顛簸，致滑落遺失，想不到警方已先一步尋獲，對於警方熱心為民服務，相當感激。

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