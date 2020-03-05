警遭開槍「子彈卡車門險沒命」　毒販殺人未遂送辦！法官：是恐嚇…改輕判

▲林姓毒犯日前在路上遭警攔查，為規避查緝他連續朝警開了2槍，被依殺人未遂罪送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／宜蘭報導

林姓毒犯日前在路上遭警攔查，為規避查緝他連續朝警開了2槍，其中1顆子彈卡在巡邏車右側車門，讓值勤員警捏一把冷汗，所幸無人員傷亡。林男落網後警方依殺人未遂等罪將他移送法辦，未料，宜蘭地院審理時認為林男開槍只是想恫嚇員警，並沒有殺人意圖，審結改用妨害公務、恐嚇危害他人等罪判林男9年。

林男2018年9月26日凌晨乘坐顏姓男子駕駛的小客車遇警攔查，林男因通緝犯身分擔心被抓，隨即拿出槍枝朝警巡邏車開槍，第一槍剛好擊中巡邏車右側車門端板金，讓值勤員警當場下出一身冷汗，經警持續緊追，林男又再開一槍想妨害公務執行，所幸無人傷亡。而警方在將林、顏2人緝捕歸案後，依殺人未遂等罪將他們移送法辦。

宜蘭地院審理時，林男辯稱因自己是通緝犯，不想被抓，開槍只是想嚇阻警方不要繼續追捕，又他當時是朝輪胎射擊，並沒有殺人犯意。對此法官也認為，假設林男真的有殺人犯意，當下應該就會連續擊發，但他第一顆子彈停手後間隔一段時間才開第二槍，且當時距離警車也有一段距離，顯然就只是希望警方不要再繼續追捕，所以有關林男行為，僅算是妨害公務執行及恫嚇他人生命、身體安全的手段，難認有殺人未遂罪嫌。

法官審結，林男持有毒品部分被依販賣第二級毒品罪，共2罪，各判處1年10月；而非法持有槍枝則判處3年2月，併科罰金4萬元，得易服勞役40日；另殺人未遂則改依妨害公務、恐嚇危害他人安全判處2年，加總以上有期徒刑部分應執行9年。全案仍可上訴。

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