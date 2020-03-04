墾丁海域又傳潛水客溺斃　海巡威鯨動員救援

▲墾丁4日下下午再發生潛水客溺水意外，經送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

21歲蔡姓潛水客4日下午在恆春墾丁鵝鑾鼻砂島海域潛水失蹤，經海巡人員會同消防人員及空勤總隊、屏東縣威鯨救難協會水上摩托車前往搜救，惟救起時已沒有生命跡象，送醫搶救無效，這是這兩個月來，墾丁發生的第二起潛水客潛水溺水事件。

海巡署第八巡防區指揮部於今天下午3時許接獲118海巡服務專線報案，蔡姓潛水客於墾丁鵝鑾鼻砂島海域潛水失蹤，立即申請空中勤務總隊派遣直升機、另派遣第十四海巡隊、第六岸巡隊第六三中隊第一機動巡邏站、香蕉灣安檢所及鵝鑾鼻安檢所1艇3車7員趕至現場實施協尋。

會同屏東縣政府消防局第四大隊墾丁分隊、威鯨救難協會投入救援任務，救難人員趕到現場，發現溺水者已由一艘漁筏協助載回香蕉灣漁港，經海巡人員與消防隊實接駁上岸並施心肺復甦術，後續送往恆春旅遊醫院急救後仍宣告不治。

據了解，該名潛客於鵝鑾鼻砂島外1.2浬從事潛水活動時，因不明原因失去意識。

南部分署第八巡防區指揮部表示，恆春半島是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必注意自身安全，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，確保生命安全。

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