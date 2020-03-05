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身上沾染其他女人香…他醉後索吻險遭「報復斷根」　3個月後再收震撼信

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男女,吵架,夫妻（圖／達志／示意圖）
▲杜男說，因身上有沾染其他女生的香水味，遭到女友報復差點咬斷舌頭。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹謝女控告男友杜男違反她意願對她喇舌、性侵，男友大喊冤枉，坦承喇舌遭到女友咬傷，堅決否認性侵。由於謝女時隔3個月才報案驗傷，無法判定乃當時性侵所導致，再加上謝女前後證詞不一，也無其他證人可證明，檢方認為無法依強制性交論罪，做出不起訴。

杜男被謝姓女友控告，於2019年9月間酒後失控，在其月事期間求歡未果，竟惱羞成怒，捶打她胸部再霸王硬上弓。兩人「肉搏」期間，杜男再向她喇舌，卻反遭謝女咬住舌頭，造成杜男舌根撕裂傷，血流不止，送醫急救。謝女時隔3個月後報警怒控對方強制性交。

杜男否認對謝女性侵，但坦承喇舌，他說兩人舌吻時，女友聞到他身上有其他女人的香水味，懷疑自己外遇劈腿，氣得咬住他舌頭，因不堪疼痛情，他急之下才出拳打了她三下，以此阻止對方。

檢警調查，杜男舌頭確實有撕裂傷，不過謝女因事隔3個月，早已看不出為「新」傷，因此難以用此證據證明遭杜男性侵。且2人都有傷，也只能證明2人有肢體爭執，互有傷害，難以認定有性侵事實，謝女又在提告性侵後，一度翻供表示「2人只是吵架，要撤回告訴」，檢方認為謝女前後指述不一，也無其他人證，無法依強制性交論罪，做出不起訴。

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