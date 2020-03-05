正妹外宿…睡夢中「下面在搖」！張眼見漆黑人影嚇傻　他秒道歉：哥對不起你

▲女子寄宿友人家，竟在熟睡中遭到性侵，氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

女子小乃（化名）與友人相約KTV飲酒歡唱，結束後便借宿在張姓男友人家，但沒想到，她睡到一半，突然覺得下半身有東西在搖，醒來後驚見對方竟趴在她雙腿間，嚇得用腳將人踹開後，報警提告。法院審理後，也依妨害性自主罪，將張男判處3年4個月徒刑。

判決書指出，小乃2018年6月20日晚間與友人相約KTV慶生，但結束後時間已晚，小乃不便返家，遂詢問張男家中是否有空房得以借住，隨後便回到張男家過夜。未料，張男竟趁小乃熟睡時，潛入小乃睡覺的房間內性侵小乃，直到小乃驚醒後，才踢開張男，奪門而出，並報警提告。

小乃到庭表示，當天因為喝了酒有點累，就先睡覺，但沒想到睡到一半，「突然覺得下半身怪怪的，我就看到有人在我上面，然後我下面有東西在動」，張開眼睛後，竟看到張男在她的身上，嚇得趕緊將人踹開。

法院審理期間，發現張男曾傳訊道歉，「妹妹哥哥昨天對不起你，知道妳身體這樣子，還讓你生氣，哥哥知道錯了」、「哥哥以後不會出現了，你自己好好照顧好身體，哥哥後悔了」。

法官最後依訊息內容認定張男犯行，將他依妨害性自主罪判刑4年，但他不服提出上訴，並以34萬元與小乃達成和解，二審法官最後則改判他3年4個月徒刑。全案可上訴。

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