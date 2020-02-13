　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

觀星遇狼人大叔…她「假睡避禍」　竟慘遭「打包帶回」再來一次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼猥褻。（示意圖／記者季相儒攝）

▲年約12歲的國中少女，被鄰居大叔以賞夜景騙出去2度猥褻。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名中年許姓男子以欣賞夜景的名義將未成年少女帶往南寮於車內等地猥褻，雖許男矢口否認，但由於少女指證歷歷，加上相關證人的證詞也讓檢察官認為許男涉對未滿14歲少女強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

48歲許男於2014年間假藉觀星的藉口開車載鄰家國一少女前往南寮漁港欣賞夜景，沒想到許男竟在車內強吻少女，還強伸出狼爪對她猥褻。少女礙於年幼不知如何應付，只好假睡應付，沒想到許男見少女睡著卻變本加厲，直接將少女開車載回家，抱回床上二度猥褻。

少女歷經3年的隱忍，多次想生出輕生的念頭，經學校老師發現細問，才知道她不堪回首的過往，憤而報警。許男向檢警坦承賞夜景當天曾未經同意輕吻對方，但卻否認猥褻犯行。

少女母則證稱，女兒的確在事發後開始排斥許男，跟自己說這件時情緒激動、泣不成聲，學校輔導老師也證稱，少女陳述時情緒反應極大，更透露想輕生的念頭。檢方綜合相關證詞，檢方認許男涉對未滿14歲少女強制猥褻罪嫌，因此依法提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925
 

►快閃必殺／戴口罩、勤洗手 腸道顧好 身體沒煩惱 

►新竹男「嘴破2個月好不了」　醫師一看猛搖頭：已經末期了

►武漢肺炎養病犬要開罰　她「急掏一疊小朋友」…回神後臉綠了

►竹科男房事卡卡　「兄弟專用開瓶器」…15天「成功解鎖」新女友

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

新台幣開盤貶1.8分開30.05元兌1美元　再度轉升突破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

獨／高雄消防車車禍1死4輕重傷！韓國瑜趕赴急診室

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

兒子暴打鄰居　藝人郭桂彬自責

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

湖北母女年前來台自由行　逾期滯留10天遭罰2千元

高雄消防小隊長殉職　同事淚憶

曳引車撞消防車　駕駛喝保力達送貨

刺死鐵路勇警　兇嫌出庭辯中邪

一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

更多熱門

相關新聞

強拉女鄰居進門　男脫褲喊：想跟妳好

強拉女鄰居進門　男脫褲喊：想跟妳好

一名男子「阿傑」（化名）愛慕鄰居「花花」，某天看到對方拿著洗好的衣服要回家，竟然就強行將對方拖入家中，企圖性侵，儘管花花死命掙扎，卻仍是遭對方強制抱入屋內，過程中阿傑還一度毆打花花，行徑相當誇張。所幸，花花急中生智，告訴阿傑自己全身都痛，希望先去醫院，才因此逃過一劫。對此，桃園地院審理後，依強制性交未遂罪判阿傑3年徒刑。

遭色鄰拖進門！女為脫身「配合喇舌」趁機脫逃

遭色鄰拖進門！女為脫身「配合喇舌」趁機脫逃

鄰居屁孩手一伸「樓下砰巨響」網轟檢舉

鄰居屁孩手一伸「樓下砰巨響」網轟檢舉

載客到海邊趴下摩擦！運將失竊曝10年前惡行　扯：肉身抵車資

載客到海邊趴下摩擦！運將失竊曝10年前惡行　扯：肉身抵車資

騎士問路猥褻她：看到黑絲就失控

騎士問路猥褻她：看到黑絲就失控

關鍵字：

猥褻未成年觀星鄰居

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面