觀星遇狼人大叔…她「假睡避禍」　竟慘遭「打包帶回」再來一次

▲年約12歲的國中少女，被鄰居大叔以賞夜景騙出去2度猥褻。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名中年許姓男子以欣賞夜景的名義將未成年少女帶往南寮於車內等地猥褻，雖許男矢口否認，但由於少女指證歷歷，加上相關證人的證詞也讓檢察官認為許男涉對未滿14歲少女強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

48歲許男於2014年間假藉觀星的藉口開車載鄰家國一少女前往南寮漁港欣賞夜景，沒想到許男竟在車內強吻少女，還強伸出狼爪對她猥褻。少女礙於年幼不知如何應付，只好假睡應付，沒想到許男見少女睡著卻變本加厲，直接將少女開車載回家，抱回床上二度猥褻。

少女歷經3年的隱忍，多次想生出輕生的念頭，經學校老師發現細問，才知道她不堪回首的過往，憤而報警。許男向檢警坦承賞夜景當天曾未經同意輕吻對方，但卻否認猥褻犯行。

少女母則證稱，女兒的確在事發後開始排斥許男，跟自己說這件時情緒激動、泣不成聲，學校輔導老師也證稱，少女陳述時情緒反應極大，更透露想輕生的念頭。檢方綜合相關證詞，檢方認許男涉對未滿14歲少女強制猥褻罪嫌，因此依法提起公訴。

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