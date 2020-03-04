補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

▲何姓補教師和國中女學生交往，在公園停車場或補習班內車震性愛15次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市汐止區某文理補習班何姓負責人，和14歲國中女學生發生不倫戀，2018年起，利用接送女學生上下課的機會，繞道河濱狗公園、寵物魚賣場等處停車場等處車震，直到被害少女母親發現為止，9個月共發生15次性行為，士林地檢署調查後，依對14歲以上未滿16歲少女性交罪起訴何男。

檢察官調查，何男不僅是補習班的負責人，也是授課老師，2018年10月10日起，明知被害女學生未滿15歲，卻利用送女學生去上課，或者下課後獨處時間，開車到松山區「迎風狗運動公園」、汐止區「魚中魚賣場」附近停車場，直接在車內發生性行為，有時也會把女學生帶回家，或直接在補習班內發生性行為。

直到2019年7月，女學生母親發現這段不倫戀後報警，何男坦承犯行，並稱和女學生真心交往，已與女學生的母親達成和解，檢察官仍依非告訴乃論的《刑法》對14歲以上未滿16歲少女性交罪，將何男提起公訴。

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