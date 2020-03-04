　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲何姓補教師和國中女學生交往，在公園停車場或補習班內車震性愛15次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市汐止區某文理補習班何姓負責人，和14歲國中女學生發生不倫戀，2018年起，利用接送女學生上下課的機會，繞道河濱狗公園、寵物魚賣場等處停車場等處車震，直到被害少女母親發現為止，9個月共發生15次性行為，士林地檢署調查後，依對14歲以上未滿16歲少女性交罪起訴何男。

檢察官調查，何男不僅是補習班的負責人，也是授課老師，2018年10月10日起，明知被害女學生未滿15歲，卻利用送女學生去上課，或者下課後獨處時間，開車到松山區「迎風狗運動公園」、汐止區「魚中魚賣場」附近停車場，直接在車內發生性行為，有時也會把女學生帶回家，或直接在補習班內發生性行為。

直到2019年7月，女學生母親發現這段不倫戀後報警，何男坦承犯行，並稱和女學生真心交往，已與女學生的母親達成和解，檢察官仍依非告訴乃論的《刑法》對14歲以上未滿16歲少女性交罪，將何男提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

火燒四面佛報復廟公打傷眼睛　他花1萬元教唆還全程監錄...再毀3店11車

中正紀念堂遭潑墨　檢認定蔣介石銅像為古蹟「但是墨水可以洗掉不算毀損」

ET快訊
蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」
「蔡阿嘎」載愛妻二伯…遇黑衣人持鋁棒襲擊　慘遭狠敲2下
越晚越冷！急凍13°C地區出爐　入夜後雨區擴大「一張圖看怎麼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

快訊／北市內湖行善路驚傳男子墜樓！無生命跡象...送醫急救中

蔡阿嘎北投遇襲！騎機車載孕妻二伯　遇黑衣人埋伏鋁棒狠砸

10多名少年仔深夜聚集　警無線電狂CALL支援…真相讓人虛驚一場

「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

快訊／墾丁香蕉灣海域潛水客失蹤　29歲男救起無呼吸心跳

新竹獸醫買奧迪必失竊！13年愛車被偷8次獲理賠762萬　自導自演詐保被收押

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

快訊／北市內湖行善路驚傳男子墜樓！無生命跡象...送醫急救中

蔡阿嘎北投遇襲！騎機車載孕妻二伯　遇黑衣人埋伏鋁棒狠砸

10多名少年仔深夜聚集　警無線電狂CALL支援…真相讓人虛驚一場

「萬海碼頭有確診」、「毒王常去青年公園」都假的！2網友亂傳遭約談

從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

快訊／墾丁香蕉灣海域潛水客失蹤　29歲男救起無呼吸心跳

新竹獸醫買奧迪必失竊！13年愛車被偷8次獲理賠762萬　自導自演詐保被收押

5年來花開最美！嘉義出現「金黃巨龍」　黃花風鈴木1公里長爆發中

蔡阿嘎騎車遭埋伏毆打！　二伯懷孕8個月目睹「嚇到宮縮送醫」

史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟批馬英九：你開的是依親吃到飽

法蘭克福車展2021年起移至慕尼黑　轉型交通服務平臺

改名繼續賣！KAWASAKI「W175 SE」懷念化油檔車

補教師愛戀國中女　接送上課繞道「狗公園」「魚賣場」9個月車震15次

巴黎時裝周／LV蓬蓬裙配全新老花包太美！200人合唱團當背景超有戲

監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

臉書行動版新介面曝光！　各項功能以「方塊」取代「條列」...版面更清爽活潑

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

即／初生嬰遭棄屍高雄公墓　身體被啃光僅剩一顆頭

色老闆逼女大生肉償　誇張性愛合約曝光

中龍鋼鐵工人修鍋爐　遭吊掛鐵件砸死

即／台中梧棲4歲女童「8樓墜落」送醫不治！

花蓮強盜犯長相曝

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

三太子前演活春宮！18年夫偷吃　她讚「很厲害」正宮崩潰

夫遺棄植物人妻　檢酸「好買賣」

防疫首例！江姓台商父CALL IN政論節目遭疾管法送辦

五專生酒駕被逮…坎坷身世意外曝光

渣男士官高招勾熟女　慘淪人肉提款機

冒充清大碩士　她騙到11家公司聘用

更多熱門

相關新聞

變態籃球教練性侵猥褻3女童　又有第4人指證

變態籃球教練性侵猥褻3女童　又有第4人指證

20歲洪姓男子在國小擔任籃球隊外聘教練期間，為滿足己慾，曾以請吃糖、整骨盆為由性侵3名國小女童得逞，被判刑10年6月有期徒刑。而事件曝光後，3年後又有一女童出來指證，表示自己也曾在校內體育器材室遭洪男強摸下體。台中地院審結再判他3年4月。全案仍可上訴。

性侵假釋犯破壞腳鐐逃亡　強盜6000元遭收押回籠

性侵假釋犯破壞腳鐐逃亡　強盜6000元遭收押回籠

紙紮人取體液！他：前男友下咒害死妳　逼買情趣用品硬來

紙紮人取體液！他：前男友下咒害死妳　逼買情趣用品硬來

花蓮假釋犯20秒作案畫面曝！衝檳榔攤吼：把錢拿出來

花蓮假釋犯20秒作案畫面曝！衝檳榔攤吼：把錢拿出來

犯罪手法曝！曾性侵年輕妹…花蓮假釋犯落跑搶檳榔西施

犯罪手法曝！曾性侵年輕妹…花蓮假釋犯落跑搶檳榔西施

關鍵字：

補教師生不倫未滿16歲性侵國中生

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鋁棒狠砸

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面