變態籃球教練「假整骨真性侵」！3女童遭毒手…3年後又有第4人指證

▲洪姓男子在小學擔任籃球隊教練期間，為了滿足自己性慾，多次性侵多名女童。（圖／123RF）

記者徐愷昕／台中報導

20歲洪姓男子在國小擔任籃球隊外聘教練期間，為滿足己慾，曾以請吃糖、整骨盆為由性侵3名國小女童得逞，被判刑10年6月有期徒刑。而事件曝光後，3年後又有一女童出來指證，表示自己也曾在校內體育器材室遭洪男強摸下體。台中地院審結再判他3年4月。全案仍可上訴。

洪男2014年至2017年間在台中一小學擔任籃球隊外聘助教，期間他為逞一時性慾，竟分別在不同時間多次猥褻、性侵3名國小5年級女童。2017年3月間某日，洪男見女童美美（化名）獨自一人在體育器材室，便詢問美美要不要吃糖果，女童拒絕後，他仍強行以嘴巴餵食藉機親吻，強制猥褻得逞，不久，他又再次於廁所強摸美美胸部及下體，強制性交女童。

第二位受害女童香香（化名）則出面指控，一日她落單教室時，洪男竟以要幫她調整骨盆為由，強行將手伸進她下體撫摸陰部；而另名女童甜甜（化名）也稱遭受過同樣事情，當時是在國小禮堂樓梯間，洪男以她骨盆歪掉為由，伸出鹹豬手亂摸，並對她強制性交。

3女童告上法院後，洪男被判處10年6月有期徒刑，其中美美及甜甜還有另外申請犯罪被害補償金，因此他倆分別獲償35萬及25萬元補償金。事件曝光後過了3年，該小學在進行一次課堂調查時意外又發現1名曾被洪男猥褻的女童晴晴（化名），遂立即展開調查。晴晴警詢時表示，自己二升三年級暑假參加課後照顧班時曾被洪男叫到體育器材室，一走進去就被抱到大腿上，當時洪男甚麼話也沒說，直接伸手解開她褲子開始摸她下體，當下她因非常緊張便問洪男，「你在幹嘛？」，但洪男僅回應，「哦，沒事」、「今天的事不要跟任何人講」。

台中地院審理時認為洪男為了滿足己慾，竟強制猥褻年幼、對性事仍懵懂無知的女童，讓女童的成長發育蒙上陰影，審結依妨害性自主罪判洪男3年4月。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！