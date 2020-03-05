快訊／突破6千！南韓新增322例「累計6088確診」　大邱慶北連添5死

▲ 南韓醫護人員繃緊神經。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》5日下午最新報導指出，南韓自當地時間5日凌晨0時至下午4時共新增322起新冠肺炎（COVID-19）確診病例。加上今天白天新增的5例死亡個案，截至目前全境累計6088人感染，包括40例死亡及88人解除隔離。

南韓第36起死亡病例為慶尚北道慶山市61歲男性，1日因腦中風症狀送醫檢查，CT影像發現肺炎後於3日確診感染，有高血壓、糖尿病、血脂過高等慢性病史，因肺炎症狀惡化，今天凌晨3時16分左右不治。

第37起為慶北清道郡的84歲女性，上月21日確診，有心臟衰竭及腦中風等慢性病史。第38起為慶北星州郡的81歲患者，4日確診感染，並無慢性病史。第39起則為大邱70多歲男性，3日出現發燒及呼吸困難症狀，4日就醫後確診感染，有糖尿病病史，今晨7時34分左右病逝。

稍早大邱傳出國內第40起死亡個案，為一名67歲男性病患，上月27日確診，有糖尿病等痼疾，下午1時24分左右在慶北大醫院過世。

另根據南韓中央防疫對策本部今午記者會內容，分析截至4日午夜的5766起個案後發現，全國多達69.4%病例與群聚感染事件有關，與大邱新天地教會有關的則佔59.9%。位於慶北奉化郡的蔚藍療養院今天也傳出多達34人確診，累計已有37人染病，最初感染途徑目前仍在調查。