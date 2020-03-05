高虹安用大數據找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會5日繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，民眾黨立委高虹安質詢時拿出口罩地圖數據，指口罩存量南北不均，甚至有台北車站周邊買不到、過一條河就過剩的情形，應滾動式檢討。對此，衛福部長陳時中承諾，會檢討，還好奇詢問高虹安，是如何看到口罩不足數量，「或許能教教我們」。

高虹安指出，目前衛福部頒布之口罩配售模式，是齊頭式每一個配售點統一配額的方式，每一點先每天200片，後來增加為400片。高認為，起初在不確定各地需求的情況下，這樣分配可以說是權宜之計，但當各地區的人口密度、配售點密度、居民配戴習慣明朗時，會影響到實際需求數量。

高虹安說，數週下來，已出現部分區域供不應求、大排長龍、每日完售，也有部分配售點供過於求，庫存已超過每日配售數量，甚至累積超過千片以上。高指出，透過民間結合政府開放的大數據來看，可以看到口罩地圖上南北庫存不均，呼籲衛福部應調整，以利資源最有效分配。

對此，陳時中部長回覆，當初實施實名制購建系統時尚無相關經驗，只能先用人口數、密集度及藥局的數量等去做分配，目前統計下來，兒童口罩販賣比例約45到70%不等，成人口罩80%，目前對於販賣比例較低的藥房就進行減發，但若多發恐怕較有困難，因需再和藥師工會協商，避免加重藥師工作。

陳時中說，未來會再增加各專業人士的配送量，像是配送學校、交通業者或是企業預約等，會用專業配送給身障民眾，藥局平日提供的口罩量則留給一般民眾，提供大家的需求。

在質詢尾聲時，陳時中還反問高虹安如何掌握到「口罩不夠」的據點，對此，高虹安表示，這是系統上的數據，陳時中稱回應，「也許你可以教教我們」。

