美主播要求為疫情扛責　陸外交部：H1N1死1.8萬人「誰要求美國道歉」

▲傑西沃特斯是美國《福斯電視台》政論時事節目主持人。（圖／翻攝自傑西沃特斯IG）

記者曾俊豪／綜合報導

美國福斯電視台主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）日前在節目上要求中國為新冠肺炎延燒全球一事道歉。對此，中國外交部發言人趙立堅5日回應，目前病毒源自何處尚無定論。他反問，「2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18449人死亡。誰要求美國道歉了嗎？」

傑西沃特斯（Jesse Watters）3日在節目上以半開玩笑的方式，要求中國為新冠肺炎全球大流行出面道歉，並稱中國共產黨餵不飽人民，飢不擇食的老百姓才會選擇去生鮮市場「生吃蝙蝠」。他強調，「希望明天就能收到來自中國的道歉，習近平或是中國駐美大使館出面都好，是誰不重要。」

針對傑西沃特斯的言論，趙立堅在例行記者會上作出回應。他先抨擊傑西沃特斯的言論荒謬可笑，充分暴露出個人對中國的傲慢、偏見和無知。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）

趙立堅還提出三點聲明。第一，疾病是人類的公敵，各國患病的人都是受害者，不知道「道歉論」從何說起？世界衛生組織多次表示，污名化比病毒本身更危險，「在這個時候個別人散布這種毫無邏輯的言論，居心何在？」

第二，「中國道歉論」毫無根據也毫無道理，目前病毒源自何處尚無定論。無論病毒源自哪裡，「中國同其它出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨阻擊疫情蔓延的挑戰。2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，當年就導致至少18449人死亡。誰要求美國道歉了嗎？」

最後，他強調，在此次疫情防控中，中國力量、中國效率、中國速度受到國際社會的廣泛贊譽，為了世界各國人民的健康和安全，中國人民付出了巨大犧牲，做出重大貢獻。趙立堅還引用世界衛生組織總幹事譚德賽的話，「中國強有力的舉措既控制了疫情在中國境內擴散，阻止疫情向其他國家蔓延，為世界各國抗擊疫情樹立新的標竿。」