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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

疫情擴大世界各地監獄均淪陷！我國矯正機關防疫引為借鑑

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▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲矯正機關須當心，避免群聚感染。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情持續擴大！尤其是環境封閉、人員密集的監獄，更容易發生大規模疫情傳染，世界各地監獄也相繼淪陷，傳出疫情。我國矯正署在疫情爆發初期就已經統計各監所新收容人是否曾到疫區，或是曾與疫區返國民眾接觸，並進一步隔離。矯正署長黃俊棠也強調，已經準備好多項措施，隨時可以應付疫情變化。

新冠肺炎已經成為世界性傳染病，目前全球確診人數逼近10萬人，超過3千人死亡，而疫情不僅僅在中國大陸與周邊國家流行，現在世界上有將近100個國家都出現確診病例。監獄因為環境、人員的關係，一旦被疫情侵襲，當然容易造成群聚感染的問題，早在2月中疫情還在大陸蔓延時，就出現監獄群聚感染，一天就有數百名確診案例；現在疫情已經擴大到世界各地的監獄，伊朗為了防堵疫情，甚至打算釋放5萬4千名在監獄中的受刑人。由此可見，監所中的防疫確實是重要議題。

我國矯正署早在1月底農曆年節前後，就密切關心疫情消息。到了2月初農曆年後，法務部長蔡清祥發現疫情有擴大趨勢，隨即指示各單位從嚴、從速進行防疫作為，矯正署因而成立「矯正署因應嚴重特殊傳染性肺炎指揮中心」。

由於時值農曆過年，許多收容人返家探視，或與家人面會，因此矯正署立即統計調查今年1月1日起曾到中港澳旅遊的新收容人，共有32位，全數在收容後進行隔離；另外時值也調查曾接觸到從中港澳返台的親友，共有35人，這35人也全數隔離。目前67人均已隔離期滿，並未確診。

此外，矯正署也啟用八大措施防疫：(一)每日量測進入人員體溫。（二）加強宣導配戴口罩時機。（三）進行勤洗手之衛生教育宣導。（四）加強機關及接見室環境消毒。(五)調查新收收容人旅遊史，必要時安排至專區觀察。 (六)收容出現發燒或有上呼吸道感染症狀者者，發給口罩並協助就醫。(七)暫停教誨志工以及外界團體申請參訪機關之行程，避免辦理大型會議及活動。(八)備置口罩、消毒用品以及體溫槍等防疫物資，並妥為管控。

矯正署積極防疫，讓我國矯正機關目前仍未被疫情影響，值得大大稱許。但疫情持續升溫，難保我國監所也被疫情侵襲，對此，黃俊棠很有信心，強調已經做好各項應變措施，將視疫情發展，進行防範。
 

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