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美眾議院通過「台北法案」賞罰制度成亮眼　重點一次抓！

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美通過台北法案參議院版。（圖／路透社）

文／中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）美國聯邦眾議院今天以415票贊成、0票反對壓倒性票數通過「台北法案」，盼能以實際行動反制中國長年壓制台灣行徑，並從經貿、國際參與及外交領域上整體提升台灣國際地位。

「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），最早是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）等4位友台參議員於2018年9月共同提出。2018年法案提出當時，由於中國強力在外交上打壓總統蔡英文政府，台灣已自2016年一連失去聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等邦交國，而2013年與台灣斷交的甘比亞則於2016年3月與中國復交。

可惜的是，法案當時未能排上參議院外交委員會議程，最後無疾而終。去年5月23日，賈德納等4位跨黨派參議員決定捲土重來，再次在參議院提出「台北法案」。相較2018年版本，這次法案不只計劃協助台灣鞏固邦交國，更納入2項新的重點，包括支持台灣參與國際組織及增強美台雙邊經貿關係。法案內容雖自提出後有經過數次修改，但重點仍圍繞在台灣經貿發展、國際參與及外交關係上。根據眾議院今天通過的修正後參議院版「台北法案」內容，法案共有5個章節（section），以下為法案重點摘要。

●美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係
法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。

法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。

●台灣國際參與受阻 籲美方以行動支持協助
法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

此外，法案呼籲美國行政部門應指示美方在上述組織中的代表，透過「美國意見的表達、投票及影響力」，支持台灣取得會員或觀察員身分。法案也敦促美國總統或其指派代表，應在領袖高峰會、美中全面經濟對話等任何與中國的雙邊互動中，支持台灣取得上述組織會員或觀察員身分。

●反制中國奪取台灣邦交國 籲美方建立外交「賞罰制度」
法案第5節指出，「國會意見」認為，美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

為了達成這項目的，法案呼籲美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。

法案也要求美國國務卿在法案生效後1年內，並連續5年時間，每年針對符合上述情況所採取的作為，向適當國會委員會報告。

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