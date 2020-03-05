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醫療體系卓越！　芬蘭國會議員讚台灣防疫

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▲▼陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者宋良義攝）

▲台灣防疫成效讓國際讚賞。（圖／記者宋良義攝）

中央社／記者唐佩君

台灣防疫政策受到國際矚目，芬蘭國會議員、友台小組主席凱爾納今天讚譽台灣優良醫療體系及民主體制為中國所欠缺，這是為何台灣迄今成功對抗疫情，但中國潰敗原因。

駐芬蘭代表處今天發布新聞稿，表示凱爾納（Mikko Kärnä）今在推特發文指出，台灣目前為止對抗新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）奏效，歸因於台灣卓越的醫衛體系、言論自由、新聞自由及民主，而這些優點中國付之闕如。

凱爾納為台灣堅實友人，今年1月公開支持台灣參與世界衛生組織（WHO），及2月領銜偕其他8位跨黨派芬蘭國會議員致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲給予台灣觀察員地位，並敦促WHO單獨列示台灣新冠肺炎疫情，以確保全球獲得正確疫情資訊。

此外，今年1月台灣大選，總統蔡英文勝選連任，他也率先發文恭賀，表示芬蘭與台灣必須強化雙邊關係，並期待今年夏天訪問台灣。

台灣的抗疫成效已獲得世界矚目，駐芬蘭代表處今天除在駐處臉書貼出台灣防疫經驗登上國際期刊消息，也更新其臉書粉絲專頁背景圖案，以宣傳台灣醫衛實力。

新圖案以Taiwan Can Help標語及由聽診器線條勾勒出台灣輪廓，傳達台灣願對國際事務貢獻心力的視覺設計，持續爭取國際輿論對台灣推動參與世界衛生大會（WHA）的支持。

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