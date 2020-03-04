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「法國小玉」往馬桶浴缸狂倒吸水珠　社區水管塞爆…開直播哭腔懺悔

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▲法國網紅腦殘將吸水珠倒入浴缸與馬通造成社區水管堵塞。（圖／翻攝自推特@cyrilschreiner）

▲法國網紅腦殘將吸水珠倒入浴缸與馬通造成社區水管堵塞。（圖／翻攝自推特@cyrilschreiner

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在室內設計時，都會植栽或是裝置藝術上放些「彩色吸水珠」當作配色效果。法國一名Youtuber「西里爾」（Cyril）就在影片中是范將一堆吸水珠倒入浴缸跟馬桶、洗手槽內，沒想到最後卻釀成整個社區水管堵塞的悲劇，鄰居家、路旁的排水道內都能看到無法被消化的吸水珠，讓西里爾當場崩潰大哭。

影片中西里爾原本開心的將一堆的彩色吸水珠倒進浴缸，並且試圖讓自己整個人進到浴缸泡澡，卻沒想到吸水珠不斷膨脹，最後甚至溢出了浴缸，而西里爾也在馬桶、洗手槽中也倒了吸水珠，導致不斷冒出之外，就連最後把水放掉，部分吸水珠也跟著排進水管造成堵塞。

▲法國網紅腦殘將吸水珠倒入浴缸與馬通造成社區水管堵塞。（圖／翻攝自推特@cyrilschreiner）

▲事後西里爾發現路邊的排水溝都是吸水珠。

西里爾後來試圖想用吸塵器將吸水珠吸出水管，卻未料吸水珠太多、太重，吸塵吸無法負荷而故障。直到他走出戶外才發現，排水孔、鄰居家的水管也冒出自己惡作劇的吸水珠。

當地電視台事後也大篇幅報導，市長很快得知消息後也表示「這是一齣惡作劇，將會逮到惡作劇份子」，西里爾不久也遭到警方詢問，但卻選擇說謊逃避。直到推特上瘋狂轉發他的吸水珠影片，累計超過上千萬次瀏覽，最終西里爾在影片中痛苦表示「自己非常後悔！」並向警方自首。

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