前進WHA！駐外使館臉書照換「聽診器台灣」　宣告世界：Taiwan Can Help！

▲台灣駐外使館臉書換上「聽診器台灣」風潮。(圖/外交部臉書)



政治中心/綜合報導

新冠肺炎延燒全球,台灣雖無法加入世界衛生組織(WHO)交流防疫知識,但卻因疫情控制得宜,令世界各國讚嘆借鏡台灣經驗。由於第73屆世界衛生大會將於5月17至21日在瑞士日內瓦登場,不少台灣各駐外代表處,紛紛在臉書換上「聽診器台灣」大頭貼,告訴世界「Health for All – Taiwan Can Help」。

這次大頭貼的設計理念以「解決問題之前,必須先聆聽問題」為概念,以聽診器的線條勾勒出台灣的輪廓,象徵台灣重視衛生議題,希望與全球並肩解決疾病問題和面對挑戰。

外交部發言人歐江安說明,該主視覺以綠色、橘色為主,中間以黑色線條的聽診器構成台灣形狀,聽頭部分則放置在綠色地球上,配上標語「人人要健康,台灣能幫忙」(Health for All – Taiwan Can Help),她表示這款2020年的推案主視覺市延續2019年的標語,整體象徵台灣關心世界公衛及防疫議題,盼與國際社會共同解決全球健康問題。

近日包含台灣駐捷克代表處(Tchaj-wan v Česku)、台灣駐溫哥華辦事處(Taiwan in Vancouver)、台灣駐慕尼黑辦事處(Taiwan in München)、台灣駐美代表處(Taiwan in the US)等,我國多個外代表處的臉書都把大頭貼與封面照片換上全新設計的台灣參與世界衛生組織推案主視覺,並在貼文中附上「#TaiwanCanHelp 」、「#Health4All」。

此外,台灣對抗新冠肺炎有目共睹,英國衛生部也向WHO呼籲,立刻將台灣納入WHO所有技術性會議、機制及活動,也與理念相近的國家合作,協助台灣能參與5月登場的WHA。

英國衛生部也與理念相近國家合作,協助台灣能參與5月登場的WHA。對於英國以實際行動挺台灣,我國外交部昨日也發布聲明,誠摯感謝英國對台灣展現的長期一貫支持,並強調台灣會做出有意義的貢獻。

外交部對此向英國國會及英國政府相關部會表達誠摯感謝,並將持續與英國等理念相近國家深化合作,拓展參與國際組織空間,並做出有意義的貢獻。

▲台灣駐外使館臉書封面照。(圖/外交部臉書)

►居家防疫,內外大掃除的時刻到了!