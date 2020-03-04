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新冠肺炎爆發中國應道歉？新華社反駁：世界應該感謝中國

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▲美國,紐約,N95口罩,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲美國佛羅里達州宣布進入緊急狀態。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，目前全球已有9.4萬多個病例，還有超過3千人死亡。不過，先前就有聲音說「中國欠世界一個道歉」，大陸官媒新華社轉載一篇文章卻認為，此說法非常荒謬，中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，「我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。

新華社4日轉載微信公號「黃生看金融」一篇題為《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章指出，隨著美國新冠肺炎疫情越來越嚴重，總統川普開始對中國讚揚有加，表示「現在中國取得了很大的進展」，在肺炎防控確實取得了很大的進展，同時指出會採取部分中國的措施來控制疫情。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

文章表示，美國的股市短短一周的時間跌幅超過12%，直追美國次貸危機期間的大崩盤，這讓川普如坐針氈，一旦美股繼續暴跌，不僅僅影響美國經濟，也影響川普的總統連任，加上如果這時，中國宣布限制美國人或者去過美國的人進入中國，宣布禁止中國人前往美國，對美國實施旅行禁止，那麼美國的經濟將會遭受巨大的打擊，美國的股市更會暴跌，但是中國並沒有這樣做。

文章強調，但是當湖北武漢爆發新冠肺炎疫情後，美國政府卻第一個宣布從武漢接回美國人，導致了其它國家紛紛跟進，使得中國當時非常被動。不僅如此，美國政府還宣布限制中國人和到過中國的外國人進入美國，實際上就是對中國間接宣布旅行禁止，讓世界上其它國家變相對中國形成孤立，這對中國的經濟衝擊是很大的。

▲美國總統川普於27日時，已禁止「未經白宮許可，不能發表有關新冠肺炎的相關言論」。而美國醫學研究者弗契（Anthony Fauci）同樣也被禁止，他向同事們表示「白宮指示他，不要亂說話。」（圖／路透）

文章認為美國的做法「非常不厚道，可謂落井下石，趁人病要人命」，若這時中國對美國進行報復，除了宣布對美國旅行禁令外，還宣布對醫療產品進行戰略管控，禁止出口美國，那麼美國將會陷入新冠病毒的汪洋大海之中。不過，中國政府卻從來沒有這樣做。

文章強調，目前美國成為新冠肺炎疫情的受難國，這個時候中國沒有落井下石，沒有譴責美國，這個時候的美國，更應該為之前種種的錯誤行為向中國道歉。這段期間以來，一直有種聲音在說中國欠世界一個道歉，文章認為非常荒謬，中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，還有鍾南山院士之前的研究顯示「源頭並不一定在中國」，加上現在有很多研究指向源頭可能來自美國、義大利、伊朗等國，因為他們的很多病例並沒有亞洲接觸史，「因此中國更沒有理由道歉」。

文章最後強調，「現在我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口，可以說中國一己之力，硬生生的將新冠肺炎疫情擋住了很長一段時間，真的是驚天地、泣鬼神！」

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

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