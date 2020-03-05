直擊／免費實名制酒精販賣機快閃　高雄女提籃子排隊：代領10份！

▲業安科技推出酒精販賣機。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，全台民眾瘋搶口罩、酒精等防疫用品，業安科技公司於5日下午3點在台南南科Park17以及高雄路竹南科宿舍推出了「酒精販賣機」，仿照「實名制」的概念，民眾只要出示身分證，就可以領取到免費的75%異丙醇，今明兩天限量500份，高雄就有一名女上班族帶著自己和同事的身分證一共10張，提著籃子來排隊。

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▲出示身分證就可領取到免費75%異丙醇，今明兩天限量500份。（圖／記者吳奕靖攝）

業安科技與李長榮化工、南科合作，推出實名制「酒精販賣機」，《ETtoday新聞雲》記者到路竹區南科宿舍現場直擊，業者並無人到場，而是請工讀生在現場協助操作機器，工讀生表示，開放領取時，用手機掃描QRcode，連結點開會出現服務條款和同意事項，接下來再用手機相機掃描身分證，就可辨識是否領取過。

▲排隊人潮。（圖／記者許宥孺攝）

記者觀察，約在下午1點40分，就有17位民眾來排隊，第一位到場排隊的小姐表示，在網路社團得知免費發放資訊，大約是下午1點到，且帶了自己和先生的身分證。一位提著籃子來排隊的上班族表示，自己帶了10個人的身份證來排隊，因為同事上班時間不方便出來，所以就幫忙領。

▲▼一名上班族帶著10張身分證來排隊。（圖／記者吳奕靖攝）

至於機器如何操作？有無限制領取份數？隨著排隊民眾越來越多，蘇姓宿舍管理員就率先提除疑問：「一個人最多可以代領幾罐？」工讀生則是趕緊打電話向業者詢問，經過討論後，緊急宣布「排隊一次限領一罐」，並寫在紙板上公告訊息，如果民眾要代領，就得排第二趟。

一名男子表示：「我早上有問過他們公司，公司說以身分證為準，但她（工讀生）現在說，一人一次拿一張身分證領一罐」，記者問：「拿兩張身分證要重排能接受嗎？」，男子表示：「這樣可以，當然接受」。

▲工讀生說明領取限制。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在訊息公告不久後，提著籃子排隊的上班族就離開了，記者追問為什麼不排隊了？女子表示：「因為上面沒寫清楚，我以為是一整天，如果要等到3點的話，還有一個鐘頭，我得回去工作了，不過等下3點我還會再來，如果還有我就領，沒有的話就給更需要的人」。

「酒精販賣機」在3點正式開放領取後，機器疑似測光感應不良，前三名排隊民眾一度卡關5分鐘，所幸在工讀生協助下已排除障礙。

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