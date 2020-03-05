醫護防疫新利器！童綜合打造高機動「移動式檢查屏風」

▲童綜合醫院希望擁有機動性更高的篩檢方式，打造出「移動式檢查屏風」 。（圖／童綜合醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，台中市梧棲區童綜合醫院希望擁有機動性更高的篩檢方式，與明昌國際工業股份有限公司合作，短時間內打造出「移動式檢查屏風」加入防疫戰線，希望讓醫護人員處於更安全的環境，也讓防疫工作更加確實。

童綜合醫院急診部魏智偉主任表示，「移動式檢查屏風」的移動式原發想者是北市聯急診部主任曾毓淇醫師，童醫院醫護人員提供「篩檢防護罩」臨床運用上的經驗，在可移動的優勢下，除了壓克力板隔板採檢外，在雙手進出的採檢洞直接加裝作業手套，以及採檢後直接回放採檢罐的安全措施，還有屏風可以摺疊收放的便利性。

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魏智偉說，考量戶外採檢可能遇到的照明問題，因此在屏風上也加裝了照明燈具，讓整個採檢過程安全又有效率，來因應未來可能遭遇到的擴大篩檢情況，並避免醫護與病毒直接接觸的風險。

▲▼ 童綜合醫院急診部魏智偉主任介紹移動式檢查屏風 。

明昌國際工業股份有限公司張庭維董事長指出，當時接獲到醫師的需求，公司隨即成立緊急專案，整合所有內、外的資源，隨即於一周內完成屏風原型，並在與曾醫師、魏主任多次的討論修正之下，與時間賽跑快速地完成了移動式採檢屏風，並在一周後陸續出貨到醫院。明昌的醫療品牌BAILIDA「百利達」長年在海外經營護理推車和硬式隔離屏風，希望未來能和國內的醫院更深入的合作，開發更多醫護人員需要的產品，讓國內外站在第一線的醫護人員都受到最好的照顧。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，從2015年八仙塵爆之後，全台200多家急救責任醫院的急診室主管，包括副院長、院長，成立了line的「台灣急診主管群組」，猶如是「全台急診室國家隊」；這次因應武漢肺炎，為了不造成台灣醫療的崩潰風險，各醫院的急診室都早已經扛起武漢肺炎的嚴謹篩檢和收治住院重擔！所以急診醫師們團結一致、腦力激盪，在群組中分享並提供實務經驗，共同強化台灣防疫能力，並守護醫療體系的完整運作。

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