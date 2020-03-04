為「黃安們」修健保？卓榮泰：不要針對某個人！應該保障制度





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為防台灣健保被濫用，立委林俊憲2日表示要提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅記錄者，新增健保繳納的第七類，不應該再幫其補助健保費。綠委提案修健保，直指是針對「黃安們」，不過，民進黨主席卓榮泰4日受訪時表示，制度不要特別針對某個人，重要的是保障制度。

卓榮泰表示，任何制度不要針對某一個人、某些人。台灣的健保被世界公認非常好，但如何讓它更完善，有兩個考量，分別是公平跟安全。公平指有能力的人多負擔些相對責任，讓政府更有能力照顧經濟上的弱者，這是雙重的公平；安全上政府建立健保制度，照顧國人健康安全的第一層把關，同時也要照顧到財政安全，才能支撐政府做更多的健保投入。

卓榮泰說，從這兩個部分來看，健保包含匯率、對象、實施幅度，如何合理做調整，國人應該有個共識，就是理性看待，「健保制度給國人好的保障後，我們如何保障制度，這個才是重要的。」

卓榮泰強調，不要讓健保走向經營困難，它保障了國人的安全，我們要想怎麼保障這個制度，包含口罩等政策世界都以台灣為師，希望健保制度也可以，讓台灣可以造就，雖然不是WHO成員也可以對世界做出貢獻。

另外，針對前總統府發言人林鶴明上任黨副秘書長，卓榮泰說，在選舉之後有縮減人事，也有些人事調整，向郭昆文副秘書長離職，林鶴明接任他的職務，3月1日開始上任。另外，如果有同仁有新的工作機會，都會鼓勵，也會評估黨的能量跟人力工作需求，目前都以安定為主。

▼林鶴明接任民進黨副秘書長。（圖／記者蔣婕妤攝）