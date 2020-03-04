因應新冠肺炎　台北第二殯儀館變更新建工程將有「負壓解剖室」

▲過去使用的台北二殯解剖室老舊，未來將建立符合國際標準的相驗解剖中心。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市第二殯儀館因設施老舊，去年起關閉進行改建工程，剛巧台北接連出現讓人聞之色變的疑似新冠肺炎感染死亡案例，遺體得送到新北市殯儀館負壓解剖室進行相驗等工作，台北地檢署和台北市政府為此開會決定，將變更二殯設計，新增有環境氣霧消毒等設備的負壓室，保護檢警與死者家屬的安全。

台北二殯從2019年9月10日起停用並開始新建工程，北檢檢察長邢泰釗日前特別拜會台北市殯葬管理處處長洪進達等人，雙方對新的「相驗解剖中心」設計達成共識，規劃將符合生物安全標準BSL2+以上等級，具有負壓隔離空間、電動雙門氣閘管制、環境氣霧消毒等設備，足以因應嚴重呼吸道感染（武漢肺炎）之相驗解剖需求。

此外，考量原本的「相驗暨解剖中心」各區室面積有限，執行屍體檢驗解剖及鑑識採證不易，在場等候家屬與關係人等共處狹小門廳，易增家屬悲慟情緒。遇有社會矚目案件，現場人員進出紛雜、難以有效管制，新的設計也將調整出入動線，並增設獨立的家屬休息室，希望能建設如台北市長柯文哲所說，符合國際標準的相驗解剖中心。

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