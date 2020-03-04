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佛系防疫？！京都仁和寺發送特製口罩　藥師如來加持抗新冠肺炎

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京都仁和寺發送特製紙口罩（圖／翻攝自仁和寺推特）

▲面對新冠肺炎疫情，京都仁和寺每天限量發送特製紙口罩給前往參拜的信眾。（圖／翻攝自仁和寺推特）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，日本衛生用品企業雖然24小時趕工增加口罩產量，但短缺問題仍在，最近「世界遺產」仁和寺也推出了特製口罩，每天限量200個，用來發送給參拜信眾，只是這款由和紙摺疊製成的口罩，實質防疫效果存疑，倒是上面印著代表藥師如來的古代梵文字，祈求脫離病痛的意義更大。

綜合日媒報導，日本全國休閒設施、博物館、美術館等，因為新冠肺炎而相繼暫停營業，仁和寺則繼續對外開放，不受任何影響，但為了防止疫情擴大，寺廟也有因應對策，決定自3月1日起免費發放特製口罩給參拜信眾。

不過仔細觀察由僧侶和職員手工製作的口罩，使用材質非不織布，而是利用一種名為「奉書紙」的和紙摺疊製成，長約9公分、寬約20公分，從摺紙、蓋印、鑽孔到穿線等，光是做一個很花費時間，而一天約可製作200個。完成後，會在每天早晨禮拜時供奉於藥師如來像前，祈求祝福。

事實上，佛教僧侶在佛前供奉時，為了避免供品沾染上自己不乾淨的氣息，因此會用被稱作「覆面」的紙製口罩，把口、鼻遮起來，在寫經時同樣也會戴上。仁和寺執行長吉田正裕受訪時提到，「說到底這不過是宗教性質的道具，但希望能藉機讓大家意識到戴口罩的重要性。」

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