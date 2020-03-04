國台辦稱「大陸網友散佈假資訊」是謊言　徐國勇：這句話本身就是假訊息

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

針對大陸網軍製造疫情假消息，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日表示，「民進黨政府聲稱，所謂大陸網友在台散佈疫情假資訊，完全是編織謊言，反倒是民進黨政府不斷操縱綠營政客、媒體、豢養網軍，製造兩岸對立」。對此，內政部長徐國勇4日表示，國台辦發言人講的這句話本身就是假訊息，「事實上假訊息都是從中國來的」。

內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩等人4日赴立法院內政委員會就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委賴惠員質詢時表示，正值全民防疫期間，常常聽到網路上有很多不實訊息，詢問徐國勇自今年1月23日至2月28日期間，總共接獲多少與疫情相關之假訊息。

徐國勇回應，內政部警政署迄今已接獲178件，目前已移送69件共100人，另外還有100件左右正全力偵辦中，由刑事警察局與相關警政單位追緝中，自己只要一看到，就立即傳給警政署長陳家欽，立即下竟警政署動起來。

賴惠員也提及，中國大陸國台辦3日召開記者會指稱「大陸網友在台散佈疫情假信息」，完全是民進黨政府編織的謊言，對此徐國勇反嗆，「國台辦發言人他講的這句話本身就是假訊息」，事實上假訊息都是從中國來的，很多IP都在國外、也有在中國「跳板」跳到台灣來的，擁有偵查職權的機關都有在處理相關訊息，一定會全力追緝。

徐國勇強調，對於假訊息只要有接獲檢舉一定馬上處理，行政院資安處會跟要求相關社群媒體下架假訊息，有些社群平台必須經檢察機關發文才會處理，法務部也有在進行。

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