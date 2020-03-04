醫護加油！忙疫情難用餐令人心疼　「鐵蛋公主」送1296顆補體力

▲林友友心疼醫護人員的辛勞，到彰化醫院送鐵蛋。（圖／衛福部彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

年僅21歲的林友友自行研製鐵蛋，找了3個當中醫師的舅舅當顧問，做出一粒鹽都不加的中藥養生鐵蛋，受到朋友好評後被譽為「鐵蛋公主」。她看到衛福部彰化醫院臉書報導急診護理師忙疫情，難以正常用餐，送鐵蛋給每位醫護，「醫護防疫辛苦了！鐵蛋即時補充體力」。

林友友還是大三生，今天在父母的陪同下，從南投草屯來到彰化醫院送給醫護人員216包養生鐵蛋，每包6顆，她請院長謝文淮轉送，並到急診室發放給醫護人員，一句「您辛苦了！」讓醫護備感窩心。

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林友友說，前幾天她看到報導，彰化醫院急診護理師因疫情忙到下午2點才能去買個乾麵吃，吃不到一半又碰上疑似病例來院，馬上到發燒篩檢站更衣室穿上防護衣，光穿上就要10分鐘，處理結束後再回來吃麵，已是40分鐘後。她感受到第一線防疫醫護人員的使命感，麵涼了，但心是熱的。

「我最會做鐵蛋，那就送鐵蛋吧！」林友友笑著說，她的鐵蛋保證是養生鐵蛋，希望醫護忙到沒空吃飯時，吃1、2個填飽肚子後，再為守護台灣打拚。吃了鐵蛋的醫護人員說，確實很好吃，他們感受到滿滿的心意。

談起養生鐵蛋，林友友靈動的眼眸亮了起來，說起那一段「鐵蛋公主」的親情故事。她表示，外婆愛吃鐵蛋，但1年多前因腎臟病不能再亂吃，她才開始接觸鐵蛋，也才發現市面上的鐵蛋普遍加了很多鹽，以求拉長保存期限，也為了縮短製程時間，以烤箱烘乾水分，使得鐵蛋硬繃繃，喜愛烘焙料理的她決定讓外婆吃的鐵蛋一定要養生，不能有鹽巴，還要保有蛋的營養，也要易消化，於是她求教於當中醫師的3個舅舅。

她以甘草、八角、小茴、肉桂、丁香、肉豆蔻、月桂葉、冰糖、甜菊梅、黑糖、冰糖當滷汁，經過水煮、浸泡、滷的再三反覆過程，每顆鐵蛋都要3天製程後才能冷藏，沒有加鹽巴，香Q有味，蛋黃不像一般的深褐色，而是黃澄色，加了甜菊梅助消化，由於真材實料，朋友同學吃了都很喜歡，叫她「鐵蛋公主」。

她母親是音樂系畢業，希望女兒成為像馬友友的音樂家，才取名林友友。媽媽說，現在竟成了「鐵蛋公主」，但這樣也不錯。林友友強調，防疫前線的醫護人員最辛苦，後方的她只能支援小小的鐵蛋，表達一點心意。

►我沒有遲到，是時間遲到了！