「與中斷航疫情風險反增」3理由曝光！醫療粉專解析2大避免才是重點

▲機場的消毒工作。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，對於是否與中國斷航，台灣各界一直有許多不同的聲音。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」小編3日在臉書PO文分享3個理由，解析斷航可能會讓風險不減反增，畢竟這件事牽涉到太多層面，「其實換個角度想，如果你是防疫指揮官，在考慮上述幾點原因後，你一定不會貿然做出斷航決定。」

小編PO出的文章中提到，在保護台灣為最優先的原則下，斷航究竟能不能有效防堵疫情，首先，台灣現階段僅開放讓中方從特定幾個機場起飛，相對之下比好管理，況且陸客數量也降至可負擔的範圍，如果決定斷航，有心人士可能會從其他地方想辦法「繞道」入境，到時候風險不僅部會減少，反而還會增加。

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▲首批武漢包機旅客結束隔離，離開前寫下感謝信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

第二個理由是，台灣仍有許多藥物和醫療資源的原料必須從中國進口，試想如果未來口罩數量夠了，卻缺少抗生素或血壓藥的原料，因此死亡的人數未必會比新冠肺炎疫情少。第三個理由是關於經濟衝擊，畢竟台灣過去的經濟偏重中國政策，依賴度過高，沒辦法一下子說斷就斷，況且經濟衝擊的影響不容忽視，萬一引爆失業潮，反而會讓台灣失去抗疫作戰的條件。

小編認為，能夠理解社會上有許多不同的聲音，但也期盼大家不要採取過強的態度去施壓政府單位，這件事還是交由防疫專家來考量，「其實換個角度想，如果你是防疫指揮官，在考慮上述幾點原因後，你一定不會貿然做出斷航決定」，現在最重要的是合理程度的境外防堵，加上整備國內資源，避免爆發大規模的社區傳播以及大規模的院內感染，才是比較合理的政策方向。