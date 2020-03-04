加大「減稅降費」力度　李克強拍板：紓解物流業困難





▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情影響經濟社會發展，大陸國務院總理李克強昨（3日）主持召開國務院常務會議，部署「六穩」工作協調機制，並進一步針對交通運輸、快遞等，物流業者拍板新一波更大力度的「減稅降費」方案，推動各行各業有序復工復產，同時，加大對地方政府的財政支持。

會議指出，要階段性加大減稅降費力度。包括在一定期限內，繼續實施去年底到期的大宗商品倉儲用地、城鎮土地使用稅減半徵收政策；3月1日至6月30日，免收進出口貨物港口建設費，將貨物港務費、港口設施保安費等政府定價收費標準降低20%，取消非油輪貨船強制應急響應服務及收費。

▲李克強主持國務院常務會議決定，紓解物流業困難，加大對地方財政支持。（圖／CFP）

為幫助物流業紓解困難，李克強進一步確定，6月底前，政府將減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。降低部分政府管理的機場服務保障環節收費。對疫情防控期間執行應急運輸任務的交通運輸、物流企業，屬於政府購買公共服務的，各級財政要給予補償。

會議還決定，要從鼓勵保險公司延長期限、續保抵扣、適當減免費用，以及引導金融機構給予延緩支付利息等作法，支持疫情期間受到影響的車輛、船舶、飛機；同時，鼓勵各地階段性減免費用，「幫助出租汽車司機渡過難關。」

▲肺炎疫情影響大陸經濟社會運行 。（圖／路透社）

會議強調，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，必須更有針對性加大「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」六穩工作力度。

另在決定加大對地方財政支持，提高保基本民生、保工資、保運轉「三保」能力上，會議也決定，階段性提高地方財政留用比例。 3月1日至6月底，在已核定的各省份當年留用比例基礎上統一提高5個百分點，新增留用約1100億元人民幣資金，全部留給縣級使用；同時，加快下達轉移支付資金，進一步壓減一般性支出，除疫情防控需要外，嚴控新的增支政策。

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