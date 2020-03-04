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不只發口罩　藥師和社區藥局還幫政府做過很多事

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▲社區藥局藥師進入校園，為師生進行反毒及用藥安全宣導，建立正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲社區藥局藥師進入校園，為師生進行反毒及用藥安全宣導，建立正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

這次新冠肺炎，全國社區健保藥局無償幫政府代售口罩的事情，終於讓全國民眾看見藥師可以為民眾做些什麼事，與認識社區健保藥局的功能價值，其實除了這次的發口罩，過去藥師曾幫政府做過很多事，只是絕大部分的民眾都不知道，甚至連有些政府官員也都不清楚。

▲社區藥局藥師進入校園，為師生進行反毒及用藥安全宣導，建立正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，全國社區健保藥局藥師過去曾幫政府做過的事情包括：民眾的餘藥和廢棄藥回收統一銷毀以避免造成環境的汙染、愛滋針筒回收、各級學校及社區的反毒、用藥安全、戒菸、檳榔危害防治宣導，在推動公共衛生防治的角色上佔有很重要的地位。

吳振名說，尤其是在執行愛滋減害計畫，很多民眾對於毒癮患者與愛滋病患都避之唯恐不及，但社區藥局藥師勇敢承擔這項計畫，來發放清潔針具給毒癮患者與回收使用後的針具統一銷毀，並在這個過程對毒癮患者進行衛教輔導，以幫助他們早日脫離毒害，同時降低共用針頭導致的愛滋病感染率。

根據中華民國藥師公會全國聯合會的資料庫，截至2019年6月20日，台灣藥師的總執業人數為31186人，在社區藥局工作者僅佔30.23%，不到全國總藥師人數的三分之一。

▲社區藥局藥師進入校園，為師生進行反毒及用藥安全宣導，建立正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名說，全台藥局約有8千多家，簽約成為健保藥局的，從2007年到2012年，5年間由4061家成長到5284家，增加了1200多家，是成長快速的5年，之後緩步成長，2015年至2018年幾乎呈現半停滯的現象，僅由5950家變成6224家，一年增加不到100家，但全國每年約招收約有1100名的藥學系學生有機會成為藥師。這樣的現象，是否意味著藥師看不到政府推動「醫藥分業」的決心與未來而躊躇不前，不敢投身於社區健保藥局，「單軌制」醫藥分業若無法落實，政府日後可用之兵，可能會比現在僅有的6000多家社區健保藥局還更少，因為老藥師逐漸凋零，年輕藥師不願進入社區開設健保藥局，醫界發生的「內外婦兒」四大皆空危機，也可能會在藥界發生，希望政府要正視「醫藥分業單軌制」的問題，否則影響深遠，將來必定會衍生出一些問題出來。

▲社區藥局藥師進入校園，為師生進行反毒及用藥安全宣導，建立正確的觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名說養兵千日、用在一時，這次全國社區健保藥局成功幫政府代售口罩，做好台灣的防疫工作，讓行政院蘇貞昌院長能於受訪時歡喜宣布「台灣實名制是全世界唯一做成功的。」，然而，在這個過程，很多藥師是為了顧全大局而在苦撐硬撐，不斷地接受增量代售，也得隨時調整作業模式來配合政府不斷更新發布的新購買方式，所有的委屈怨言只能往肚裡吞，社區藥局現在的重要性與功能儼然已僅次於里辦公室了，在此疫情之後，政府是否應加速「單軌制」醫藥分業的推動來讓更多藥師投入社區健保藥局？是政府應該要以全民健康照護考量而去思考改變調整的全方位重大政策。

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