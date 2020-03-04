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Google I/O 2020也掰了　因應疫情取消實體活動

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▲▼Google I/O 2020確定取消實體活動。（圖／翻攝自Google官網）

▲Google I/O 2020確定取消實體活動。（圖／翻攝自Google官網）

記者邱倢芯／台北報導

Google每年的盛事之一Google I/O（Google開發者大會）今年確定取消實體活動，至於會改為線上，抑或是其他的活動方式，目前官方尚未有定論。而持有今年開發者大會入場門票的人也毋須擔心，Google已表示，今年的門票將可直接申請退費。

Google指出，考量到新冠肺炎（COVID-19）的疫情持續延燒，且在尋求了美國疾病管制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO），以及其他衛生機構的健康指導後，決定取消今年Google I/O的實體活動。

針對已經完成Google I/O購票手續的參加者，官方將在3月13日前提供門票的全額退費，且今年無法與會的參加者，明年可直接購票參加Google I/O 2021，也就是說，今年的參加者明年不需要重新抽選資格，可直接購票參加Google I/O 2021。

另一方面，Google I/O 2020今年的呈現方式仍未有定論，Google指出，在接下來的幾週內，將會探索其他的方式來呈現Google I/O 2020，且在確定之後，會迅速地告知開發者們。

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