醫學期刊：空汙嚴重全球人均少活3年　每年880萬人提早死亡

▲近年來台灣空氣汙染的程度越來越嚴重。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／中央社巴黎3日綜合外電報導

科學家3日表示，空氣汙染「嚴重肆虐全球」使得全球人口的平均餘命縮短近3年，且每年有880萬人因空汙問題提早死亡。空汙造成的提早死亡人數，遠高於瘧疾和愛滋病。

根據這些科學家在醫學期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research）發布的研究報告，消除因燃燒煤、石油和天然氣所釋出的有毒物質和會造成肺阻塞的微粒，將能使人類平均餘命增加整整1年。

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研究結果顯示，與其他造成人類提早死亡的因素相比，空汙每年造成的提早死亡人數比瘧疾高出19倍，比愛滋病高出9倍，也比酒精造成的提早死亡人數高出3倍。

死於冠狀動脈心臟病和中風的人數，約占全球提早死亡人數的一半，其餘死因則大多與肺病及諸如糖尿病和高血壓等非傳染性疾病有關。而因空汙致死案例中，死於肺癌的人數僅占6%。

▲汽機車被認為是移動的汙染源。

研究報告主要作者、德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）化學與心臟病學部門研究員孟澤爾（Thomas Munzel）說：「我們的研究結果顯示，存在『空氣汙染大爆發』。」

「空汙和吸煙都是可預防的，但過去數十年間，特別是在心臟病專家間，相較於吸菸問題，對空汙問題的關注程度遠少得多。」

亞洲是受空汙影響最嚴重地區。空汙使中國人平均餘命減少4.1年，印度人減少3.9年，巴基斯坦人減少3.8年。（譯者：李宛諭／核稿：劉學源）