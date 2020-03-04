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院內群聚7確診！感染科醫師推測一定還有　「源頭可能是醫護」

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心3日宣布，與案34病患同病房、不同病室的陪病家屬也確認感染，成為第42例案例。由於這起院內感染事件累計已有7人確診，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢認為，現在出現的個案可能都還只是冰山一角，而且這座「冰山」很大，感染源是醫護人員的可能性比較高，所以一定還有尚未出現的確診者。

▲▼新冠肺炎 防疫 醫院急診 醫護人員 紅外線熱感應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲部分醫院以紅外線熱感應方式，管控進出人員是否發燒。（圖／記者屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，案42的陪病家屬是一名50多歲的女性，沒有國內外旅遊史，2月23日因為全身倦怠、咳嗽前往診所治療，這才知道她住院的丈夫與案34病患同房、不同病室，而且也出現相關症狀。

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指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提到，一個病房有很多病室，有單人、雙人、多人病室的模式，一個病室就是一個號碼房間；案34和案42的丈夫是不同房間，但是由同一名護理師照護，而這名護理師後來也被檢驗確認陽性，並且與家屬互動過。

▲林口長庚取消探病。（圖／林口長庚提供）

▲部分醫院取消探病。（圖／林口長庚提供）

根據衛生單位初步調查的結果顯示，案36、37都是護理人員，確診前曾在2月21日至23日照護案42的家人，其中案36曾與案42短暫接觸，案37未與案42接觸，指揮中心會再進一步釐清案42的可能感染源。而針對這次的群聚感染，截至3日已掌握接觸者共295人，並採檢247人，其中6人陽性（案35至38及案41、42）、206人陰性、其餘仍在檢驗中。

不過，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《中國時報》採訪時提醒，案34引發的院內感染現階段只是冰山一角，一定還有尚未發現的確診者，而且感染源可能是醫護人員，並非清潔工，中央說案34是社區感染根本硬扯，畢竟患者雖然在同一間醫院，可是彼此之間不會接觸，最有可能的就是負責照顧他們的醫護人員，後續如果再出現確診者，應該要快速封閉該樓層，這樣才能有效防堵疫情擴散。

▼病房與病室的區別。（圖／記者嚴云岑製）

▲▼病房病室。（圖／記者嚴云岑製）

▼台灣42例確診個案的關係圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼國內確診個案關係圖。（圖／指揮中心提供）

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